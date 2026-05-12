Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Đức Hòa dịp 19-5 12/05/2026 16:38

(PLO)- Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông đã trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Đức Hòa, nguyên Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều 12-5, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông đã trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Đức Hòa, nguyên Thứ trưởng Bộ KH&ĐT (nay là Bộ Tài Chính, sinh năm 1950, quê ở phường Thành Vinh, Nghệ An) tại nhà riêng ở phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM.

Đây là đợt trao Huy hiệu Đảng dịp 19-5, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026).

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông đã trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Đức Hòa, nguyên Thứ trưởng Bộ KH&ĐT (nay là Bộ Tài Chính). Ảnh: THANH TUYỀN

Gửi lời chúc mừng đến đảng viên Nguyễn Đức Hòa, Phó Bí thư Thành ủy TP Đặng Minh Thông tri ân những đóng góp của ông trong suốt quá trình công tác, đóng góp vào quá trình phát triển của TP.

Ông Đặng Minh Thông chia sẻ khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, địa phương còn nhiều bỡ ngỡ nên rất cần những góp ý, phản hồi từ các nguyên lãnh đạo, cán bộ. Vì vậy, ông rất mong các đảng viên, nguyên cán bộ - những người có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, điều hành sẽ có góp ý về chính sách, quá trình thực hiện cũng như chỗ dựa tinh thần cho đội ngũ.

Theo Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, TP.HCM đang đứng trước nhiều cơ hội cũng như thách thức, áp lực, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Hiện nay, TP đang tổng kết Nghị quyết 31 và xây dựng nghị quyết mới về phát triển TP.HCM. Từ định hướng này, TP sẽ sớm trình Trung ương Luật đô thị đặc biệt để có thêm nguồn lực thực hiện các mục tiêu trong kỷ nguyên mới, tạo sự ổn định.

Vì vậy, ông rất mong nhận được những góp ý, đồng hành với các chính sách của TP để mang lại cuộc sống ấm no cho người dân.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông tặng hoa chúc mừng đảng viên Nguyễn Đức Hòa. Ảnh: THANH TUYỀN

Thông tin thêm, ông Đặng Minh Thông cho biết TP đang triển khai hàng loạt các chính sách hướng đến người dân như tổ chức khám bệnh miễn phí, triển khai sổ sức khỏe điện tử cùng nhiều tiện ích khác… Vì vậy, Phó Bí thư Thành ủy TP mong đảng viên Nguyễn Đức Hòa cũng như các đảng viên khác phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm trong thời gian công tác qua nhiều vị trí tiếp tục cống hiến, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Chia sẻ cảm xúc của mình trong ngày vui, đảng viên Nguyễn Đức Hòa nói bản thân ông đã yêu mảnh đất phương Nam ngay từ còn bé. Sau giải phóng, ông đã xung phong vào Nam công tác và gắn bó, sinh sống và cống hiến. Cũng từ mảnh đất này, ông được rèn luyện, đào tạo để từ một thanh niên trở thành người cán bộ trưởng thành, cống hiến cho TP và cho đất nước.

“Chính những kỉ niệm trong sinh hoạt đảng là niềm động viên lớn để tôi sống vui, sống khỏe hơn” - đảng viên Nguyễn Đức Hòa nói.

Lãnh đạo Thành ủy và phường Tăng Nhơn Phú chúc mừng đảng viên. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông đánh giá so với nhiều năm trước, đời sống của người dân TP đã phát triển rất nhiều, kể cả kiều bào khi quay về cũng rất ngỡ ngàng.

Sau sáp nhập, ông cảm nhận có một sự hợp lực, phát triển cho TP.HCM với quy mô lớn hơn, với những kết quả tích cực ban đầu. Để làm được, Thường trực Thành ủy đã cố gắng chỉ đạo, điều hành để TP vượt qua những thời điểm còn khó khăn và tiếp tục phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số.

“Đây là nhiệm vụ nặng nề nhưng tôi tin tưởng TP sẽ làm được, vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế vừa đảm bảo đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân, ngày càng nhân văn hơn” - ông nói và cho biết trong khả năng của mình sẽ tiếp tục cống hiến cho địa phương và TP.HCM.

Lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt ngày 19-5 và kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026), Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú có 61 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng.