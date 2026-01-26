Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM trao Huy hiệu Đảng tại phường Thới An, Tân Sơn Nhì 26/01/2026 12:38

(PLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026), lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đã trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Sáng 26-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong trao Huy hiệu Đảng tại phường Thới An, đợt 3-2.

Dịp này, cụ Nguyễn Kiến Văn (sinh năm 1929), đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ khu phố 17, phường Thới An vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho cụ Nguyễn Kiến Văn. Ảnh: THANH THÙY

Tại buổi lễ, ông Lê Quốc Phong chúc mừng và ghi nhận những đóng góp bền bỉ, trách nhiệm của cụ Nguyễn Kiến Văn trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, công tác và rèn luyện.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với cá nhân đảng viên mà còn là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Ông Lê Quốc Phong cũng bày tỏ mong muốn cụ Nguyễn Kiến Văn tiếp tục giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, phát huy vai trò gương mẫu của người đảng viên. Cụ là chỗ dựa tinh thần, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ tại địa phương.

Xúc động khi đón nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, cụ Nguyễn Kiến Văn chia sẻ đây là dấu mốc thiêng liêng trong cuộc đời hoạt động cách mạng. Cụ gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo TP và khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững niềm tin, trách nhiệm của người đảng viên.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong trao Huy hiệu Đảng tại nhà cho đảng viên cao tuổi. Ảnh: THANH THÙY

Cụ Nguyễn Kiến Văn sinh năm 1929 tại tỉnh Tây Ninh cũ, vào Đảng ngày 19-8-1947, chính thức ngày 19-2-1948.

Trong quá trình hoạt động cách mạng và công tác, cụ từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong lực lượng vũ trang, các cơ quan tuyên huấn, báo chí, phát thanh, truyền hình của Trung ương và địa phương.

Sau khi nghỉ hưu vào tháng 3-1992, cụ tiếp tục sinh hoạt Đảng tại nhiều địa phương tại TP.HCM.

Với những đóng góp trong suốt quá trình hoạt động, cụ Nguyễn Kiến Văn đã được trao tặng Huân chương Chiến thắng hạng ba, Huân chương Chống Mỹ hạng nhất, Huy hiệu Thành đồng cùng các Huy hiệu Đảng từ 30 năm đến 75 năm tuổi Đảng...

+ Sáng cùng ngày, Đảng ủy phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kết hợp trao Huy hiệu Đảng và tặng quà Tết cho các đảng viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Buổi lễ có sự tham dự của Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết dự và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Dịp này, Đảng bộ phường Tân Sơn Nhì có 31 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng các mốc 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 35 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Nhì Nguyễn Trần Phú cho biết, qua 96 năm hình thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Dịp này, phường Tân Sơn Nhì tặng quà Tết cho các đảng viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay thêm tự hào, ghi nhớ và tri ân sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân và lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Từ những thành tựu đã đạt được, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng lần thứ XIV đã đề ra.

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan vinh dự nhận Huy hiệu Đảng dịp 3-2. Ảnh: THANH THÙY

Thay mặt các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, ông Võ Văn Lập, đảng viên 45 năm tuổi Đảng của Chi bộ khu phố 28, khẳng định tiếp tục rèn luyện, cống hiến, sống và làm việc xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân.