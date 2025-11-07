Các phường ở TP.HCM trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên cao tuổi dịp 7-11 07/11/2025 12:49

(PLO)- Nhân kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, nhiều phường tại TP.HCM đã tổ chức trao Huy hiệu Đảng nhằm tôn vinh các đảng viên tiêu biểu, có nhiều cống hiến.

Ngày 7-11, Đảng uỷ phường An Đông tổ chức họp mặt kỷ niệm 108 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7-11-1917 – 7-11-2025) và lễ trao tặng Huy hiệu 60, 55, 50, 45, 40, 30 tuổi Đảng cho các đảng viên.

Bí thư Đảng uỷ phường An Đông Trương Minh Kiều trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Nam Vĩnh An, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường An Đông, đã ôn lại ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga.

Ông nhấn mạnh Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận những đảng viên mẫu mực đã cống hiến, chiến đấu, lao động, học tập suốt nhiều năm qua. Dù ở bất kỳ cương vị nào cũng luôn giữ vững khí tiết cách mạng, gương mẫu, chủ động, góp phần cùng tổ chức Đảng các cấp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Ông Phạm Nam Vĩnh An bày tỏ niềm tin và tự hào đối với các đảng viên được trao Huy hiệu, mong các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, đóng góp trí tuệ, tâm huyết trong công tác xây dựng Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, làm cầu nối vững chắc giữa Đảng với Nhân dân và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường An Đông.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường An Đông Phạm Nam Vĩnh An trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND phường An Đông Nguyễn Thị Minh Phượng trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, ông Hoàng Cự Phú, đảng viên Chi bộ Khu phố 22, bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi nhìn lại chặng đường dài gắn bó với Đảng.

“Vinh dự được Đảng trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, tôi nhận thức rằng đây không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với sự cống hiến của bản thân, mà đây cũng là trách nhiệm phải tiếp tục giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, rèn luyện bản thân, tiếp tục là chỗ dựa tin cậy, hỗ trợ và giúp đỡ thế hệ trẻ”- ông nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo phường Tân Sơn Hoà trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

. Cùng ngày, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa, đã tổ chức lễ kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 – 7-11-2025) và trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa, cho biết thời gian qua Đảng bộ phường đã lãnh đạo hệ thống chính trị và Nhân dân đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, kinh tế duy trì ổn định, hạ tầng đô thị được nâng cấp theo phương châm “Nhà nước kêu gọi – Nhân dân đồng hành”, an sinh xã hội được bảo đảm, hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn TP,…

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bà nhấn mạnh, kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên khẳng định niềm tin kiên định vào con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tiếp tục rèn đức, luyện tài, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, sáng tạo, hết lòng phụng sự nhân dân

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc cũng gửi lời tri ân và mong các đảng viên tiếp tục là tấm gương sáng, chỗ dựa tinh thần cho thế hệ trẻ, đồng thời khẳng định Đảng bộ và Nhân dân phường quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, xây dựng Tân Sơn Hòa phát triển bền vững, văn minh, nghĩa tình.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa Trương Lê Mỹ Ngọc trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên trên địa bàn. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Dịp này, Đảng bộ phường Tân Sơn Hòa có 36 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng.

Trong đó, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 8 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 15 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 5 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.