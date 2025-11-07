21 đảng viên thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM vinh dự nhận Huy hiệu Đảng đợt 7-11 07/11/2025 10:31

(PLO)- 21 đảng viên thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM vinh dự nhận huy hiệu 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng.

Sáng 7-11, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11 và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2025.

Dịp này, có 21 đảng viên thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM nhận huy hiệu 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: THANH TUYỀN

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM Nguyễn Khoa Hải khẳng định mỗi tấm Huy hiệu Đảng là minh chứng cho lòng trung thành, tận tụy và son sắt của người đảng viên với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Các đảng viên được vinh danh hôm nay là tấm gương sáng ngời về bản lĩnh, phẩm chất, tinh thần cống hiến và niềm tin son sắt vào lý tưởng của Đảng.

“Niềm vinh dự này không chỉ thuộc về cá nhân các đảng viên được khen thưởng, mà còn là niềm tự hào của toàn Đảng bộ - biểu tượng của tinh thần kiên trung, góp phần bồi đắp truyền thống vẻ vang của Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM” - ông nói.

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM Nguyễn Khoa Hải chúc mừng các đảng viên. Ảnh: THANH TUYỀN

Các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” được tuyên dương là minh chứng sinh động cho tinh thần “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, là những hạt nhân tích cực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Mỗi mô hình, mỗi việc làm dân vận khéo, tuy giản dị nhưng mang giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa tinh thần “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2025 là dịp quan trọng để Đảng bộ các cơ quan Đảng TP tri ân, tôn vinh những đảng viên tiêu biểu, đồng thời khích lệ tinh thần thi đua yêu nước, nêu cao trách nhiệm, sáng tạo trong công tác dân vận.

Đại diện các đảng viên nhận huy hiệu, ông Võ Quang Huy, đảng viên vừa nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đang sinh hoạt tại Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ VKSND TP.HCM, chia sẻ đây chính là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu rèn luyện và cống hiến không ngừng nghỉ của đảng viên.

Ông cũng tri ân các thế hệ đảng viên đi trước và nói, trong bối cảnh mới, vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên càng phải được phát huy cao độ. Nhận thức rõ điều đó, ông cùng các đảng viên sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, đi đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đem hết tâm huyết và kinh nghiệm cống hiến cho sự nghiệp chung, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ông Võ Quang Huy, đảng viên vừa nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đang sinh hoạt tại Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ VKSND TP.HCM đại diện phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THANH TUYỀN

Anh Nguyễn Thành Lâm, Bí thư Đoàn Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi TP.HCM, đại diện cho thanh niên các cơ quan Đảng TP.HCM, chia sẻ trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với bước ngoặt mang tầm chiến lược, TP.HCM khẳng định rõ vai trò trung tâm kinh tế, tài chính, công nghiệp và dịch vụ lớn nhất cả nước. Tương lai, TP sẽ trở thành một siêu đô thị mới nổi của khu vực.

Dịp này, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP cũng tuyên dương điển hình “dân vận khéo” đối với 4 tập thể và 9 cá nhân cấp Thành phố; trao giấy khen cho 43 tập thể và 41 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2025 cấp Đảng ủy. Ảnh: THANH TUYỀN

"Thanh niên các cơ quan Đảng TP sẽ ngừng học tập, rèn luyện, xung kích, sáng tạo trong công tác, tiên phong trong chuyển đổi số, cải cách hành chính và phục vụ người dân. Qua đó, góp phần xây dựng TP.HCM mở rộng không gian phát triển trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, tài chính hàng đầu Đông Nam Á, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị" - anh Lâm chia sẻ.