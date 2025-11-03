Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang: Các đảng viên trung kiên là tấm gương sáng, là 'cây cao bóng cả' 03/11/2025 20:47

(PLO)- Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Tạ Đăng Siêu (sinh năm 1929, sinh hoạt tại chi bộ phường Tăng Nhơn Phú).

Chiều 3-11, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đã trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên nhân dịp 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 – 7-11-2025).

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã đến thăm và trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Tạ Đăng Siêu.

Tại đây, Bí thư Trần Lưu Quang đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đến đảng viên Tạ Đăng Siêu. Theo Bí thư TP.HCM, đây là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp, cống hiến của đảng viên cho sự nghiệp xây dựng cách mạng, xây dựng quê hương, đất nước.

“Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho những đảng viên trung kiên. Đây là những tấm gương sáng, là cây cao bóng cả cho các thế hệ đảng viên học tập, noi theo...” - người đứng đầu Thành ủy TP chia sẻ.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã đến thăm nhà và trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến cụ Tạ Đăng Siêu. Ảnh: VĂN MINH

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy TP.HCM, Bí thư Trần Lưu Quang trân trọng gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc mọi sự bình an, may mắn đến đảng viên Tạ Đăng Siêu và mong cụ tiếp tục là tấm gương sáng để các thế hệ đảng hôm nay học tập, noi theo.

Đáp lời, đảng viên Tạ Đăng Siêu khẳng định, dù tuổi cao nhưng ông nguyện luôn giữ vững phẩm chất của người đảng viên, nêu gương sáng cho thế hệ con cháu noi theo.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng trò chuyện với đảng viên Tạ Đăng Siêu tại nhà. Ảnh: VĂN MINH

Cụ Tạ Đăng Siêu, sinh năm 1929, quê quán ở Xã Dịch Vọng, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội nay phường Cầu Giấy, TP Hà Nội; hiện đang sinh hoạt tại chi bộ phường Tăng Nhơn Phú. Cụ kết nạp vào Đảng ngày 25-10-1947 tại Cơ quan Ty quân giới khu X (Việt Bắc).

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo phường Tăng Nhơn Phú chụp hình kỷ niệm với gia đình đảng viên Tạ Đăng Siêu. Ảnh: VĂN MINH

* Cùng ngày, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đã đến thăm nhà và trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến cụ Nguyễn Duy Anh (90 tuổi, ngụ phường Tân Mỹ).

Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, đến thăm nhà và trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến cụ Nguyễn Duy Anh. Ảnh: THANH THÙY

Tại nhà riêng của con trai cụ Nguyễn Duy Anh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong ân cần hỏi thăm về sức khỏe, cuộc sống của cụ.

Ông Lê Quốc Phong chúc mừng cụ Nguyễn Duy Anh nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, chúc cụ sống vui, sống khỏe cùng con cháu.