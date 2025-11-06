Chủ tịch HĐND TP.HCM trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho Đại tá Nguyễn Văn Thái 06/11/2025 21:01

(PLO)- Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh chúc Đại tá Nguyễn Văn Thái luôn mạnh khoẻ, tiếp tục có những góp ý chân thành cho địa phương và góp phần vào sự phát triển của TP.HCM.

Chiều 6-11, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM, tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho Đại tá Nguyễn Văn Thái, 97 tuổi, đảng viên Chi bộ khu phố 27.

Trong không khí thân tình tại nhà riêng, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tặng thưởng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Nguyễn Văn Thái.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh trao bằng khen và Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho Đại tá Nguyễn Văn Thái. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Võ Văn Minh ghi nhận quá trình cống hiến của cụ Nguyễn Văn Thái đối với đất nước trên các giai đoạn, cương vị công tác.

Chủ tịch HĐND TP.HCM chúc cụ Thái luôn mạnh khoẻ, sống vui cùng con cháu, tiếp tục có những góp ý chân thành cho địa phương và góp phần vào sự phát triển của thành phố.

Chia sẻ tại cuộc gặp, Đại tá Nguyễn Văn Thái bày tỏ niềm vinh dự được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Ông cho rằng niềm vui, sự vinh dự như ngày hôm nay là nhờ có sự giáo dục, giúp đỡ của Đảng, Quân đội và chính quyền suốt gần 80 năm qua.

Ông Nguyễn Văn Thái chia sẻ với lãnh đạo TP.HCM và phường Tân Sơn Hoà tại buổi gặp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

“Tôi hứa sẽ giữ gìn sức khỏe, rèn luyện ý chí để làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên, người công dân cho đến cuối đời. Tôi sẽ giáo dục con, cháu, giữ gìn truyền thống gia đình, để xứng đáng là người công dân tốt”- ông chia sẻ tại buổi lễ.

Ở tuổi gần bách niên, cụ Nguyễn Văn Thái vẫn thường xuyên tham gia, trao đổi, đóng góp ý kiến tại các buổi tiếp xúc cử tri ở địa phương. Những ý kiến của ông không chỉ xoay quanh các vấn đề gần gũi phường, tại TP, mà còn từng góp ý, kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước một số một số vấn đề lớn của đất nước.

Ghi nhận sự tâm huyết của vị cử tri có nhiều tâm huyết với đất nước, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã biểu dương, đồng thời có thư hồi âm gửi đến cụ.

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng uỷ phường Tân Sơn Hoà, trao khánh vàng chúc mừng ông Nguyễn Văn Thái. Ảnh: BẢO PHƯƠNG