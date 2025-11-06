Chủ tịch HĐND TP.HCM trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho Đại tá Nguyễn Văn Thái

Chiều 6-11, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM, tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho Đại tá Nguyễn Văn Thái, 97 tuổi, đảng viên Chi bộ khu phố 27.
Trong không khí thân tình tại nhà riêng, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tặng thưởng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Nguyễn Văn Thái.
Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Võ Văn Minh ghi nhận quá trình cống hiến của cụ Nguyễn Văn Thái đối với đất nước trên các giai đoạn, cương vị công tác.
Chủ tịch HĐND TP.HCM chúc cụ Thái luôn mạnh khoẻ, sống vui cùng con cháu, tiếp tục có những góp ý chân thành cho địa phương và góp phần vào sự phát triển của thành phố.
Chia sẻ tại cuộc gặp, Đại tá Nguyễn Văn Thái bày tỏ niềm vinh dự được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Ông cho rằng niềm vui, sự vinh dự như ngày hôm nay là nhờ có sự giáo dục, giúp đỡ của Đảng, Quân đội và chính quyền suốt gần 80 năm qua.
“Tôi hứa sẽ giữ gìn sức khỏe, rèn luyện ý chí để làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên, người công dân cho đến cuối đời. Tôi sẽ giáo dục con, cháu, giữ gìn truyền thống gia đình, để xứng đáng là người công dân tốt”- ông chia sẻ tại buổi lễ.
Ở tuổi gần bách niên, cụ Nguyễn Văn Thái vẫn thường xuyên tham gia, trao đổi, đóng góp ý kiến tại các buổi tiếp xúc cử tri ở địa phương. Những ý kiến của ông không chỉ xoay quanh các vấn đề gần gũi phường, tại TP, mà còn từng góp ý, kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước một số một số vấn đề lớn của đất nước.
Ghi nhận sự tâm huyết của vị cử tri có nhiều tâm huyết với đất nước, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã biểu dương, đồng thời có thư hồi âm gửi đến cụ.
Ông Nguyễn Văn Thái, sinh năm 1928 tại TP Huế. Ông tham gia cách mạng từ rất sớm.
Từ năm 1955 đến 1976, ông giữ nhiều vị trí quan trọng trong Cục Tài vụ và Bộ Tư lệnh 559 - nơi đảm trách công tác hậu cần cho chiến trường miền Nam. Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục đảm nhận vai trò Cục phó, rồi Cục trưởng Cục Tài vụ - Tổng cục Hậu cần, Bí thư Đảng ủy Cục, góp phần xây dựng lực lượng tài chính quân đội vững mạnh.
Tháng 11-1989, ông nghỉ hưu với hàm Đại tá và trở về sinh hoạt Đảng tại địa phương, tiếp tục cống hiến trong khả năng của mình.