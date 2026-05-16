Khánh thành 'Vườn cây Hữu nghị' tại Phú An - Dấu ấn xanh kết nối bạn bè quốc tế 16/05/2026 13:39

(PLO)- “Vườn cây Hữu nghị” tại Phú An không chỉ góp phần tô điểm diện mạo đô thị xanh mà còn trở thành dấu ấn kết nối giữa TP.HCM với bạn bè quốc tế, lan tỏa thông điệp chung tay vì môi trường và một tương lai xanh cho cộng đồng.

Sáng 16-5, tại phường Phú An, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp cùng địa phương tổ chức Lễ phát động phong trào trồng cây và khánh thành công trình “Vườn cây Hữu nghị”.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo TP.HCM, lãnh đạo phường Phú An, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và đại diện Tổng Lãnh sự quán các nước tại TP.HCM. Ảnh: LÊ ÁNH

Hoạt động diễn ra nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026), đồng thời hướng tới kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: LÊ ÁNH

Chương trình cũng hưởng ứng Chương trình hành động nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cụ thể hóa chương trình trọng điểm “Trồng 1 triệu cây xanh”, góp phần xây dựng đô thị xanh, phát triển bền vững và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị quốc tế.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo TP.HCM, lãnh đạo phường Phú An, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo người dân địa phương.

Đặc biệt, chương trình có sự hiện diện của đại diện Tổng Lãnh sự quán các nước Belarus, Cuba, Trung Quốc, Thái Lan cùng nhiều cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại thành phố.

Ông Nguyễn Hoàng Thông, Bí thư Đảng ủy phường Phú An, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: LÊ ÁNH

Phát biểu tại chương trình, bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM, nhấn mạnh “Vườn cây Hữu nghị” tại phường Phú An không chỉ là một công trình xanh mà còn là biểu tượng sinh động cho tình đoàn kết, hợp tác và gắn bó giữa nhân dân TP.HCM với bạn bè quốc tế.

Sự đồng hành của các Tổng Lãnh sự quán, tổ chức, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế đã góp phần lan tỏa thông điệp chung tay xây dựng tương lai xanh, bền vững.

Lãnh đạo TP.HCM và lãnh đạo phường Phú An cùng đại diện Tổng Lãnh sự quán các nước tại TP.HCM trồng cây xanh trong "Vườn cây hữu nghị". Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Nguyễn Hoàng Thông, Bí thư Đảng ủy phường Phú An, cho biết đây không chỉ là hoạt động môi trường đơn thuần mà còn mang ý nghĩa chính trị, xã hội và đối ngoại sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của địa phương trong phát triển bền vững và tăng cường tình hữu nghị quốc tế.

Theo ông Thông, “Vườn cây Hữu nghị” được kỳ vọng sẽ trở thành công trình mang giá trị lâu dài, tạo thêm không gian sinh thái xanh cho địa phương. Đồng thời, đây cũng là dấu ấn đẹp trong hoạt động đối ngoại nhân dân, thể hiện tinh thần cởi mở, thân thiện và trách nhiệm của phường Phú An trong tiến trình hội nhập, phát triển.

Thông qua chương trình, địa phương cũng mong muốn tiếp tục lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia trồng, chăm sóc cây xanh, giữ gìn cảnh quan môi trường sống, hướng đến xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với thiên nhiên.

Các đại biểu khánh thành "Vườn cây hữu nghị". Ảnh: LÊ ÁNH

Tại lễ phát động, các đại biểu đã thực hiện nghi thức trồng 50 cây xanh đầu tiên trong tổng số 200 cây được trao tặng cho địa phương. Sau chương trình, 150 cây còn lại sẽ tiếp tục được triển khai trồng tại nhiều khu vực trên địa bàn phường nhằm mở rộng không gian xanh phục vụ cộng đồng dân cư.

Nghi thức khánh thành “Vườn cây Hữu nghị” diễn ra trong không khí trang trọng, đánh dấu sự hình thành của một công trình xanh giàu ý nghĩa nhân văn, biểu tượng cho tinh thần hợp tác quốc tế và chung tay vì môi trường bền vững.

Lãnh đạo TP.HCM và lãnh đạo phường Phú An trao quà cho người dân tại "Phiên chợ 0 đồng". Ảnh: LÊ ÁNH

Dịp này, các đại biểu cũng tham gia “Phiên chợ 0 đồng” dành cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phú An.

Mỗi hộ dân được hỗ trợ phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng để lựa chọn các nhu yếu phẩm thiết yếu, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, chăm lo an sinh xã hội của địa phương.