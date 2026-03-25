Panasonic Việt Nam chạm mốc 1 triệu cây xanh, tiếp tục lan tỏa 'Sống khỏe góp xanh' 25/03/2026 14:05

(PLO)- Ngày 23-3, tại TP.HCM, Panasonic Việt Nam công bố chạm mốc kỷ lục 1 triệu cây xanh được trồng trên toàn quốc, đồng thời tiếp tục triển khai chuỗi hoạt động năm 2025 nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và lan tỏa tinh thần “Sống khỏe góp xanh” đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Trước đó, ngày 28-2, tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thái Thụy (Thái Bình), doanh nghiệp cùng các đối tác và tình nguyện viên đã trồng thêm 9.000 cây xanh thuộc hai chương trình “Sống khỏe góp xanh” và “Vì một Việt Nam xanh”. Các giống cây bản địa được lựa chọn nhằm đảm bảo khả năng thích nghi, góp phần phục hồi hệ sinh thái rừng và gia tăng độ che phủ xanh.

Đại diện của Panasonic chia sẻ trong lễ trồng rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thái Thụy.

Chương trình “Sống khỏe góp xanh” được Panasonic triển khai từ năm 2022, gắn với cam kết Panasonic Green Impact của tập đoàn. Theo đó, mỗi sản phẩm bán ra trên nền tảng trực tuyến sẽ tương ứng với một cây rừng được trồng, kèm mã số để khách hàng theo dõi hành trình. Sau ba năm, chương trình đã đạt cột mốc 1 triệu cây xanh, trở thành minh chứng cho sự chung tay giữa doanh nghiệp, khách hàng và cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trồng rừng, Panasonic còn đẩy mạnh các sáng kiến nâng cao nhận thức về lối sống bền vững. Các hoạt động trên mạng xã hội của chương trình đã thu hút hơn 4.700 người tham gia, lan tỏa nhiều câu chuyện tích cực về bảo vệ môi trường.

Song song đó, doanh nghiệp tổ chức các chuyến tham quan, trải nghiệm trồng cây thực tế, giúp người tham gia trực tiếp chứng kiến quá trình phát triển của rừng, qua đó tăng cường kết nối với thiên nhiên và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Đáng chú ý, trong năm 2025, Panasonic hợp tác với các trường đại học như Trường Đại học Ngoại Thương và RMIT Vietnam triển khai các cuộc thi, talkshow và hoạt động tương tác. Chương trình đã tiếp cận hàng nghìn sinh viên, khuyến khích thế hệ trẻ thực hành tiêu dùng bền vững và lan tỏa lối sống xanh.

Panasonic đồng hành cùng sinh viên trường đại học Ngoại Thương tại những sân chơi học thuật uy tín.

Đại diện Panasonic Việt Nam cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục đặt môi trường và sức khỏe cộng đồng làm trọng tâm trong chiến lược phát triển. Bên cạnh các sáng kiến trồng rừng, công ty cũng đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển các sản phẩm và giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng, cải thiện chất lượng không khí và nâng cao chất lượng sống.

Trong thời gian tới, Panasonic cam kết mở rộng các hoạt động trong khuôn khổ Panasonic Green Impact, phối hợp cùng Chính phủ, doanh nghiệp và người tiêu dùng nhằm góp phần xây dựng một tương lai bền vững.