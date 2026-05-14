Nông dân thấp thỏm vì mía quá vụ 'mắc kẹt' giữa đồng 14/05/2026 19:13

(PLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai lo lắng vì mía quá hạn thu hoạch hơn một tháng nhưng nhà máy chưa có kế hoạch thu mua, khiến hàng trăm ha mía bị "mắc kẹt" ngoài đồng.

Nhiều tuần nay, hàng trăm ha mía của nông dân khu vực phía Đông Nam tỉnh Gia Lai đang bị “mắc kẹt” giữa đồng, nguy cơ thiệt hại nặng do mía cháy, quá hạn thu hoạch. Đây là vùng nguyên liệu mía liên kết sản xuất với Công ty Cổ phần Mía đường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk).

Trước tình trạng này, chính quyền các địa phương các xã đã có văn bản đề nghị doanh nghiệp thu hoạch mía kịp mùa vụ, tránh thiệt gây thiệt hại cho nông dân.

Hàng trăm ha mía quá thời hạn thu hoạch.

Tại xã Ia Rsai, ngày 8-5, UBND xã đã có văn bản đề nghị công ty đẩy nhanh tiến độ thu mua, thu hoạch mía cho nông dân. Qua rà soát, trên địa bàn còn trên 320 ha mía chưa thu hoạch, trong đó có nhiều diện tích quá thời hạn thu hoạch, lưu đồng kéo dài.

Trong khi, thời tiết khu vực nắng nóng, khô hạn kéo dài làm mía bị khô héo, nguy cơ cháy cao, làm giảm năng suất, chất lượng.

Trước đó, tháng 4-2026, UBND xã Ia Rsai đã có văn bản đề nghị doanh nghiệp khẩn trương bố trí phương tiện, nhân lực hỗ trợ người dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch đối với các diện tích mía đã đến kỳ, nhất là các diện tích có nguy cơ khô héo, suy giảm năng suất, nguy cơ cháy… bảo đảm lợi ích của người trồng mía.

Mía quá hạn thu hoạch làm giảm chất lượng lượng, ảnh hưởng thu nhập của nông dân.

Ngày 14-5, trao đổi với PLO, ông Võ Ngọc Châu, Chủ tịch UBND xã Ia Rsai, cho biết mía đã chậm thu hoạch đã hơn một tháng nay. Nguyên nhân chậm trễ thu hoạch nhập đầy kho.

Theo ông Châu, nếu để quá thời gian thu hoạch sẽ giảm sản lượng và trễ mùa vụ, ảnh hưởng đến thu nhập, mùa vụ sản xuất của người dân. Mới đây, công ty đã có phản hồi, cam kết thu hoạch hết lượng mía cho bà con nông dân.

Tương tự, ông Nguyễn Thanh Vân, Phó Chủ tịch UBND xã Uar, cho biết địa phương đã có văn bản và làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Tuy Hòa về vấn đề trên. Phía công ty đã có cam kết tiến hành thu mua đầy đủ lượng mía trong vùng nguyên liệu. Hiện trên địa bàn còn khoảng 40 ha, dự kiến sẽ thu hoạch trong 15-20 ngày.

“Chúng tôi đã làm việc và yêu cầu công ty cam kết thu hoạch mía cho người dân, nếu không thực hiện sẽ báo cáo lên tỉnh”, ông Vân nói.

Để làm rõ vấn đề này, PV liên hệ lãnh đạo Công ty Cổ phần Mía đường Tuy Hòa nhưng chưa được trả lời.

Nhiều khu vực đã xảy ra tình trạng mía cháy.