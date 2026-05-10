Ruộng dưa hấu sắp thu hoạch bị kẻ xấu phá nát 10/05/2026 15:10

(PLO)- Ruộng dưa hấu của một hộ cận nghèo sắp đến ngày thu hoạch đã bị phá nát, gây thiệt hại nặng.

Sáng 10-5, anh Cao Đức Tốn (48 tuổi, trú xóm 1, làng Yên Lương, xã Diễn Châu, Nghệ An) ra thăm ruộng dưa hấu thì bàng hoàng phát hiện nhiều quả bị kẻ xấu chặt phá, đâm thủng và dẫm đạp hư hỏng. Anh Tốn bật khóc trên ruộng.

Ruộng dưa hấu của gia đình anh Cao Đức Tốn bị phá hỏng.

Tại hiện trường, hàng chục quả dưa chỉ còn khoảng một tuần nữa thu hoạch đã bị chặt đôi, đâm xuyên bằng vật nhọn. Gần sáu luống dưa bị phá nặng, mỗi luống có 5-10 quả hư hỏng hoàn toàn. Nhiều quả đã đạt trọng lượng khoảng 4 kg, đủ điều kiện xuất bán.

Theo anh Tốn, vụ dưa năm nay gia đình trồng khoảng 6 sào, trong đó hơn một nửa diện tích bị ảnh hưởng. Gia đình đã đầu tư nhiều chi phí giống, phân bón và công chăm sóc suốt nhiều tháng với hy vọng có thêm thu nhập.

“Nhìn cả ruộng dưa bị phá mà tôi chết lặng. Chỉ còn khoảng một tuần nữa là thu hoạch, cả nhà đều trông chờ vào vụ này để trang trải cuộc sống” - anh Tốn nói.

Những quả dưa bị phá nát.

Hiện giá dưa hấu tại ruộng dao động khoảng 6.000-7.000 đồng/kg. Việc bị phá hoại đúng thời điểm cận thu hoạch khiến gia đình đứng trước nguy cơ mất nguồn thu chính của cả vụ mùa.

Được biết, gia đình anh Tốn thuộc diện cận nghèo. Hai vợ chồng chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt, đồng thời chăm sóc người con 10 tuổi bị dị tật bẩm sinh, mù cả hai mắt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Diễn Châu đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc, đồng thời xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Theo ông Trần Thanh Giáp, Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Châu, địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh và xử lý vụ việc theo quy định.