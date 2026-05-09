Ô tô van đang chạy trên đường Vành đai 3 bốc cháy dữ dội 09/05/2026 10:55

(PLO)- Chiếc xe bán tải đang chạy trên đường Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Sáng 9-5, ô tô van mang biển kiểm soát 29D-502.xx đang chạy trên đường Vành đai 3 trên cao theo hướng từ Linh Đàm về Mai Dịch. Đến đoạn đối diện số 35 Nguyễn Xiển, thuộc địa bàn phường Khương Đình, Hà Nội, xe bất ngờ bốc cháy.

Hiện trường xe bốc cháy trên đường vành đai 3, Hà Nội.

Tài xế là anh NVC, trú tại Hà Nội, đã kịp dừng xe và thoát ra ngoài an toàn. Ngọn lửa bốc lên nhanh, bao trùm phần đầu chiếc xe rồi lan ra phía sau khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp Đội CSGT số 7 Công an TP Hà Nội nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng triển khai dập lửa và phân luồng giao thông để tránh ùn tắc kéo dài.

Lửa bao trùm chiếc xe

Đội CSGT đường bộ số 7 cho biết chỉ ít phút sau đám cháy cơ bản được dập tắt. Nguyên nhân vụ cháy xe đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.