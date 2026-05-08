Giám đốc Hathaco làm giả hàng ngàn kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng 08/05/2026 16:26

(PLO)- Giám đốc Lê Đăng Liêu và cấp dưới đã làm giả hàng ngàn giấy kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để hợp thức hóa hồ sơ công trình.

Chiều 8-5, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Đăng Liêu (41 tuổi, Giám đốc Công ty CP Hathaco). Liêu bị khởi tố về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan điều tra làm việc với Lê Đăng Liêu. Ảnh: CA.

Đồng thời, cơ quan công an cũng khởi tố các bị can: Lê Văn Hùng (43 tuổi, Trưởng phòng thí nghiệm), Bùi Đình Dũng (38 tuổi, thí nghiệm viên), Lê Mạnh Hùng (45 tuổi, Chỉ huy trưởng công trình), Nguyễn Văn An (32 tuổi, tư vấn giám sát) và Nguyễn Duy Mạnh (39 tuổi).

Các bị can trên cùng bị khởi tố về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Thời gian qua, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một số công trình trên địa bàn có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Các đối tượng làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu để hợp thức hồ sơ quản lý chất lượng và thanh quyết toán.

Hành vi này gây ảnh hưởng trực tiếp đến kỹ thuật, an toàn công trình, việc sử dụng vốn đầu tư và công tác quản lý Nhà nước trong xây dựng.

Lê Đăng Liêu cùng các bị can trong vụ án. Ảnh: CA.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng xác minh, thu thập chứng cứ và triệu tập các đối tượng liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ sai phạm xảy ra tại Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 909. Phòng thí nghiệm này thuộc Công ty CP Hathaco do Liêu làm giám đốc.

Cơ quan điều tra lấy lời khai của Bùi Đình Dũng. Ảnh: CA.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Liêu và các bị can đã cấu kết làm giả hàng ngàn giấy kết quả thí nghiệm vật liệu cho nhiều dự án tại Hà Tĩnh.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang mở rộng vụ án, rà soát toàn diện các công trình liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.