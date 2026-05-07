Khởi tố người mẹ trong vụ bé 4 tuổi bị bạo hành tử vong 07/05/2026 16:53

(PLO)- Sau khi khởi tố cha dượng, cơ quan điều tra đã khởi tố Bàn Thị Tâm là người mẹ trong vụ bé 4 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Chiều 7-5, VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) về tội giết người.

Bị can Bàn Thị Tâm.

Tâm là mẹ đẻ của bé BTH (4 tuổi) bị bạo hành dẫn đến tử vong. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, thường trú xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) về tội giết người.

Như đã đưa tin, thời gian qua, Hiệp và Tâm sinh sống với nhau như vợ chồng. Cặp đôi này thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, TP Hà Nội từ tháng 3-2026 đến nay. Ở cùng có cháu H (là con riêng của Tâm) và anh trai của Hiệp cùng người yêu.

Phòng trọ - nơi xảy ra vụ việc.

Chiều 3-5, Hiệp và Tâm đi chơi về thì thấy cháu H chuẩn bị lấy bánh, kẹo ra ăn. Cho rằng cháu ăn vụng nên Tâm đánh cháu bằng dép, phạt cháu đứng góc vào nhà rồi bảo cháu vào tắm.

Khi thấy cháu H đang nghịch trong nhà vệ sinh, Hiệp chửi rồi hành hạ cháu, Tâm biết nhưng không nói gì.

Sau đó cháu H được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện E và tử vong vào ngày hôm qua.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng. Quá trình đấu tranh, Hiệp và Tâm còn khai nhận thường xuyên bạo hành cháu H, thậm chí bỏ đói nhiều ngày.