Cặp vợ chồng công nhân bị tài xế xe ôm đe dọa yêu cầu trả 700.000 đồng

Tối 7-5, cộng đồng mạng xã hội đăng tải clip 2 vợ chồng công nhân đi từ Bắc Ninh sang bến xe Mỹ Đình (TP Hà Nội) để bắt xe khách về Lai Châu nhưng bị xe ôm ở khu vực này ngăn cản vào bến.
Sau đó một tài xế xe ôm khác đã chở hai vợ chồng đến khu vực điểm đón trả khách gần Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội.
Đến nơi, tài xế xe ôm yêu cầu 2 vợ chồng trả 700.000 đồng tiền xe. Khi người chồng phản ứng “giá xe ôm quá cao”, tài xế này đã rút dao ra đe dọa nên người vợ phải trả tiền. Sau khi nhận tiền, tài xế xe ôm cầm tiền rời đi.
Nhiều người lên tiếng, phẫn nộ hành động của anh xe ôm và cho rằng đưa hung khí ra đe doạ để lấy tiền có dấu hiệu hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Ngay trong đêm 7-5, Công an xã Thiên Lộc đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà vào cuộc tiến hành truy tìm, điều tra, làm rõ đối tượng liên quan vụ việc.
Hiện vụ việc đang được Công an xã Thiên Lộc, Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định.