Tài xế xe ôm dí dao đòi vợ chồng đưa thêm 200 ngàn đồng đã bị bắt 08/05/2026 16:48

(PLO)- Dù đã được thanh toán 500 ngàn đồng tiền xe ôm, Nguyễn Lê Khôi vẫn rút dao dí vào cổ hành khách đe dọa, yêu cầu đưa thêm 200 ngàn đồng.

Chiều 8-5, Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ Nguyễn Lê Khôi (30 tuổi, trú xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên). Khôi bị điều tra về hành vi dùng dao đe dọa hai vợ chồng đi xe ôm tại khu vực bến chờ xe buýt xã Thiên Lộc, Hà Nội.

Khôi dí dao vào hành khách đòi thêm tiền. Ảnh cắt từ video clip.

Tối 7-5, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một đối tượng dùng vật nhọn giống dao đe dọa, ép hai vợ chồng trả 700 ngàn đồng tiền xe ôm. Sự việc xảy ra khi các nạn nhân đi từ Bến xe Mỹ Đình đến khu vực bến Bầu, xã Thiên Lộc, TP Hà Nội.

Ngay sau đó, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật. Đến 9 giờ 30 phút ngày 8-5, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Thiên Lộc đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ việc là Khôi.

Khôi bị bắt giữ

Bước đầu cơ quan chức năng xác định khoảng 18 giờ chiều 7-5, chị T. (30 tuổi, trú tỉnh Lai Châu) cùng chồng đến Bến xe Mỹ Đình để bắt xe về quê. Tại đây, vợ chồng chị T. đi xe ôm sang bến Bầu để bắt xe khách.

Khi đến bến Bầu, dù chị T. đã thanh toán 500 ngàn đồng cho cả hai người nhưng Khôi không đồng ý, đòi khách phải trả thêm 200 ngàn đồng.

Khi vợ chồng chị T. không đưa tiền, Khôi lấy dao dí vào cổ người chồng để đe dọa. Do hoảng sợ, chị T. đã đưa thêm 200 ngàn đồng cho đối tượng. Theo hồ sơ, Khôi từng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.