Khởi tố người cha đánh con gây 21 vết sẹo 08/05/2026 16:22

(PLO)- Sau ly hôn, người mẹ về thăm con trai 7 tuổi phát hiện con bị bố bạo hành nên đã đưa đến bệnh viện và trình báo công an.

Ngày 8-5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hà Chung (38 tuổi, trú phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ) về tội cố ý gây thương tích.

Những vết sẹo, vết thương trên thân thể cháu K. Ảnh: CA.

Theo cơ quan điều tra, Chung và chị NTHT kết hôn năm 2016, có hai con chung. Năm 2023, hai người ly hôn do mâu thuẫn. Theo thỏa thuận, Chung trực tiếp nuôi dưỡng con đầu là cháu NĐBK, còn chị T nuôi con thứ hai. Đến tháng 4-2024, cháu K (7 tuổi) được Chung đón về sinh sống tại nhà riêng ở phường Âu Cơ theo quyết định của Tòa án.

Cuối tháng 12-2025, trong lúc kiểm tra việc học, Chung thấy cháu K chưa hoàn thành bài tập nên nhắc nhở. Khoảng 30 phút sau, thấy cháu làm bài chậm, Chung tức giận lấy dây sạc điện thoại dài khoảng 1 m gập đôi rồi tấn công nhiều lần vào vùng lưng con.

Dù cháu K dùng tay đỡ và xin lỗi nhưng Chung vẫn tiếp tục đánh vào vùng lưng, ngực, bụng, tay, chân và cằm. Sau khi gây thương tích, Chung dùng tinh dầu xịt lên người cháu rồi đi ngủ.

Bị can Nguyễn Hà Chung. Ảnh: CA

Đến ngày 8-1, chị T đến trường thăm con, phát hiện trên cơ thể cháu K có nhiều vết thương, sẹo và bầm tím. Chị đưa cháu đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Thọ và trình báo công an.

Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng đã giao nộp sợi dây sạc điện thoại màu xanh dài khoảng 1 m là công cụ gây án.

Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Thọ kết luận giám định xác định trên cơ thể cháu có 21 vết sẹo và 20 vết rối loạn sắc tố da màu nâu. Tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể là 36%. Các thương tích do vật tày tác động gây nên và hình thành cùng thời điểm.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Chung đã trực tiếp xâm hại sức khỏe, sự phát triển của trẻ em. Việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng về thể chất và tinh thần đối với nạn nhân.