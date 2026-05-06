Cứu 4 người bị mắc kẹt trong vụ cháy quán cháo ở Hà Nội

(PLO)- Lực lượng công an đã kịp thời giải cứu 4 người bị mắc kẹt trong vụ cháy ở quán Cháu Đậu tại Hà Nội.

Khoảng 23 giờ 19 phút đêm 5-5, xảy ra vụ hoả hoạn tại cửa hàng cháo đậu (số 5 Hàng Vôi, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Do cửa hàng tiếp giáp nhà dân phía sau, trong nhà có 4 người bị mắc kẹt.

Cảnh sát PCCC và CNCH nỗ lực dập lửa.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố đã khẩn trương điều động Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7, 8, 9 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP Hà Nội) xuất 5 xe chữa cháy, một xe thang, một xe máy chữa cháy, hai xe chỉ huy, một xe tải chở phương tiện cùng khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cảnh sát nỗ lực kịp thời cứu 4 người bị mắc kẹt và cứu tài sản.

Tại hiện trường, đám cháy xuất phát tại khu vực tầng một, tỏa nhiều khói, khí độc, có nguy cơ cháy lan sang nhà dân phía sau. Qua trinh sát nắm tình hình, xác định bên trong nhà dân phía sau có người mắc kẹt, chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà để tìm kiếm, cứu người bị nạn. Đồng thời, lực lượng chữa cháy đã triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng, ngăn chặn cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Nạn nhân được giải cứu, đưa ra ngoài an toàn.

Sau thời gian nỗ lực chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đến khoảng 23 giờ 45 đêm 5-5, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người, ngăn chặn cháy lan sang các nhà bên cạnh và các tầng phía trên. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu và đưa được bốn nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy ra vị trí an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế và Công an phường Hoàn Kiếm để đưa đi kiểm tra, theo dõi sức khỏe.

Sáng 6-5, Công an phường Hoàn Kiếm và các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đang cùng lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.