Ô tô bốc cháy sau khi lao vào ki ốt, người dân đập kính cứu tài xế 02/05/2026 15:01

(PLO)- Sau khi ô tô lao vào ki ốt tạp hoá bên đường thì bốc cháy, người dân kịp thời đập phá kính cứu tài xế.

Gần trưa 2-5, xe ô tô mang BKS 37V-12.xx đang chạy trên đường Nguyễn Văn Cừ thì bẻ lái tránh ô tô màu trắng phía trước rồi bất ngờ tông vào ki ốt tạp hoá bên đường (thuộc phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An).

Hiện trường ô tô lao vào trước ki ốt rồi bốc cháy phía máy.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, phía trước ô tô bốc cháy trong khi tài xế đang mắc kẹt trong xe. Ngay lập tức người dân hô hoán và dùng vật dụng đập kính chắn gió ở cửa trước để tìm cách giải cứu tài xế. Chiếc xe cũng được người dân đẩy lùi ra phía sau và dập lửa để không lan ra ki ốt.

Người dân tìm cách cứu tài xế trong xe.

Tại hiện trường, phía trước ô tô bị hư hỏng nặng, nhiều hàng hoá ở tiệm tạp hoá bị xe tông hư hỏng. Hiện tài xế đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an phường Thành Vinh, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.