Vụ ô tô cháy tại cây xăng: Những người cứu hộ không biết có người trong xe 01/05/2026 23:07

(PLO)- Đội cứu hộ cùng những người tại hiện trường không biết trong chiếc ô tô bốc cháy có người nên chỉ tập trung cắt ngọn lửa, phòng cháy lan sang cây xăng.

Liên quan vụ ô tô bốc cháy tại cây xăng khiến hai nạn nhân tử vong, ngày 1-5, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Chiếc xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt. Ảnh: TN

Ban đầu, lực lượng chức năng xác định danh tính hai nạn nhân là THT (17 tuổi, trú thôn An Dưỡng, xã Thăng Điền) và DAK (16 tuổi, trú thôn Tú Phương, xã Thăng Điền). Tài xế cầm lái chiếc ô tô là anh VNDA (24 tuổi, ngụ thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) may mắn thoát nạn.

Sau khi xảy ra vụ việc đau lòng, nhiều người xót thương cho hai nạn nhân xấu số. Đồng thời, dư luận thắc mắc lý do vì sao nhóm cứu hộ chỉ tập trung dập lửa mà không cứu người?

Anh Lê Hồng Nghĩa, đội trưởng SOS Quảng Nam – người trực tiếp tham gia chữa cháy, cho biết đang đi công việc về gần đến nhà thì phát hiện vụ hỏa hoạn. Ngay lập tức, anh lao vào cùng nhân viên cây xăng dập lửa, đồng thời kêu gọi đồng đội ở gần tới hỗ trợ.

Anh Nghĩa tham gia cứu hộ tại hiện trường (ảnh chụp từ clip). Ảnh: TN

Theo anh Nghĩa, mọi người chỉ lo chữa cháy, ngăn ngọn lửa lan sang cây xăng gây hậu quả nghiêm trọng. Khoảng 10 phút thì đám cháy được dập tắt, thời điểm đó không ai biết trong xe có người.

“Ổng (tài xế - PV) nói cứu giùm chiếc xe, không hề nói hay phát tín hiệu trong xe có người. Cả đời tôi đi cứu, hỗ trợ người bị nạn mà cuối cùng trước mặt không cứu được. Tôi day dứt quá!”, anh Nghĩa đau buồn.

Đội trưởng SOS Quảng Nam kể thêm, khi đám cháy được khống chế, trong lòng anh mừng thầm nhưng nhìn vào bên trong lại phát hiện có người. “Tôi bủn rủn chân tay”, anh nói.

Anh nhận định, có thể do cháy nên cửa ô tô bị khóa cứng, hai em không mở được. Mọi người phải dùng kìm trợ lực chuyên dụng mới phá cửa, đưa thi thể hai em ra ngoài. Trong khi đó, các nhân viên cây xăng cũng không hề biết trong xe có người.

“Phải chi ổng (tài xế - PV) nói có người trong xe thì anh em đập cửa lôi hai đứa ra ngoài...”, anh Nghĩa đau xót.

Ô tô chở theo pin điện ở phía sau cốp. Ảnh: FB

Theo anh Nghĩa, thời điểm chiếc xe cháy, trong cốp phía sau có nhiều pin điện. Khi đang cháy, hiện trường xuất hiện nhiều tiếng nổ lớn.

Như PLO thông tin, khoảng 15 giờ 20 phút ngày 1-5, ô tô năm chỗ dừng tại một cửa hàng xăng dầu ở xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng. Sau đó, chiếc ô tô bất ngờ bốc cháy từ phần đuôi, lan nhanh lên phía trước và bao trùm cabin xe.