Danh tính 2 nạn nhân tử vong trong chiếc ô tô bốc cháy ở cây xăng 01/05/2026 18:23

(PLO)- Lực lượng chức năng xác định danh tính hai nạn nhân tử vong trong chiếc ô tô bốc cháy ở cây xăng trên địa bàn xã Thăng Điền.

Chiều 1-5, lãnh đạo UBND xã Thăng Điền (TP Đà Nẵng) cho biết lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc chiếc ô tô bốc cháy tại cửa hàng xăng dầu trên địa bàn xã Thăng Điền.

Chiếc ô tô bốc cháy ở cây xăng.

Ban đầu, lực lượng chức năng xác định danh tính hai nạn nhân là Trần Hữu Trí (17 tuổi, ngụ tổ 2, thôn An Dưỡng, xã Thăng Điền) và Dương Anh Kiệt (16 tuổi, ngụ tổ 14, thôn Tú Phương, xã Thăng Điền).

Tài xế cầm lái chiếc ô tô là anh VNDA (24 tuổi, ngụ thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) may mắn thoát nạn.

Theo lãnh đạo xã Thăng Điền, cơ quan mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội, lãnh đạo xã sẽ thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Địa phương sẽ phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Như PLO thông tin, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 1-5, ô tô năm chỗ đang dừng tại cửa hàng xăng dầu nói trên.

Sau đó, chiếc ô tô bất ngờ bốc cháy từ phần đuôi, lan nhanh lên phía trước và bao trùm cabin xe. Lúc này, trong ô tô có hai người.

Nhân viên cây xăng cùng nhiều người có mặt gần đó dập lửa. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng, trên xe có nhiều vật bắt lửa khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.