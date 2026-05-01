Ô tô bốc cháy ở cây xăng, 2 người trong xe tử vong 01/05/2026 16:30

(PLO)- Chiếc ô tô đang dừng trong cây xăng ở Đà Nẵng bất ngờ bốc cháy khiến hai người trong xe tử vong.

Chiều 1-5, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại cửa hàng xăng dầu số 90 của Petrolimex tại xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng khiến hai người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, ô tô năm chỗ dừng đổ xăng tại cây xăng trên.

Ô tô bốc cháy ngùn ngụt.

Chiếc ô tô bất ngờ bốc cháy từ phần đuôi, sau đó lan nhanh lên phía trước, nhanh chóng bao trùm cabin xe. Lúc này, trong ô tô có hai người.

Nhân viên cây xăng cùng nhiều người có mặt gần đó dập lửa. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng, trên xe có nhiều vật bắt lửa khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Chiếc ô tô cháy từ phía sau.

Khoảng 20 phút sau, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, hai người trong xe đã tử vong.