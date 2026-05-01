TP.HCM: Kịp thời cứu 4 người mắc kẹt trong đám cháy

Sáng 1-5, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM, cho biết đơn vị vừa kịp thời dập tắt một vụ cháy và giải cứu an toàn 4 người dân mắc kẹt trong đêm.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 53 phút ngày 30-4, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 tiếp nhận tin báo cháy tại căn nhà ở kết hợp kinh doanh số 225 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh). Thời điểm xảy ra cháy, có 4 người mắc kẹt bên trong, trong đó có một cụ ông sinh năm 1934.
Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 đã điều động 8 xe chữa cháy cùng 52 cán bộ, chiến sĩ do thiếu tá Nguyễn Sỹ Hạnh chỉ huy, nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với Công an phường và lực lượng tại chỗ triển khai công tác cứu nạn, chữa cháy.
Căn nhà xảy ra cháy có quy mô 3 tầng, 1 gác lửng và sân thượng, tổng diện tích khoảng 270 m². Nhận định tình hình, chỉ huy đã cử tổ trinh sát gồm 5 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường theo cầu thang bộ, nhanh chóng tìm kiếm và đưa toàn bộ 4 người mắc kẹt, gồm cụ ông 92 tuổi và 3 người khác, ra ngoài an toàn.
Song song đó, các mũi chữa cháy được triển khai đồng bộ, sử dụng quạt công suất lớn để hút khói, khí độc. Đám cháy được khống chế trong thời gian ngắn và dập tắt hoàn toàn sau khoảng 5 phút, không để cháy lan sang khu vực lân cận.
Theo PC07, việc triển khai lực lượng nhanh chóng, xử lý hiệu quả đã kịp thời bảo vệ tính mạng người dân, hạn chế thiệt hại do hỏa hoạn.
Đáng chú ý, rạng sáng 5-12-2025, cơ sở quán ăn liền kề căn nhà này từng xảy ra vụ cháy nghiêm trọng, khiến 4 người tử vong và 2 người khác bị thương.
Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng cháy, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, không sử dụng quá tải thiết bị điện. Nhà ở kết hợp kinh doanh cần sắp xếp hàng hóa gọn gàng, không cản trở lối thoát nạn, đồng thời trang bị bình chữa cháy và thiết bị báo cháy.
Khi xảy ra cháy, người dân cần bình tĩnh xử lý ban đầu, nhanh chóng thoát nạn theo lối an toàn và gọi ngay số 114 để được hỗ trợ kịp thời.