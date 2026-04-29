Điều tra 2 vụ tử vong bất thường xảy ra gần nhau ở xã Bàu Bàng 29/04/2026 12:11

Ngày 29-4, Công an TP.HCM đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân hai vụ chết người bất thường xảy ra gần nhau trên địa bàn xã Bàu Bàng, TP.HCM.

Điều tra 2 vụ chết người bất thường xảy ra gần nhau ở xã Bàu Bàng. Ảnh: XUÂN MINH

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân đi ngang khu đất trống trên đường D7 (xã Bàu Bàng) thì phát hiện một nam thanh niên tử vong trong tư thế quỳ. Cạnh thi thể có một xe máy nên trình báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, khu vực xảy ra vụ việc khá vắng vẻ, ít người qua lại. Chiếc xe máy được xác định là của nạn nhân nằm cách vị trí thi thể khoảng 3 m và có dấu hiệu hư hỏng.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Bàu Bàng nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực, bảo vệ hiện trường và lấy lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Cách đó khoảng 3 km, một vụ chết người khác cũng xảy ra vào sáng cùng ngày tại một nhà trọ trên đường D7, gần Khu công nghiệp Bàu Bàng.

Theo đó, bước đầu xác định nam thanh niên 27 tuổi, quê Cà Mau, được người dân trong khu vực phát hiện nằm trong phòng trọ với biểu hiện sùi bọt mép. Người dân lập tức gọi xe cấp cứu, tuy nhiên khi lực lượng y tế đến hiện trường thì nạn nhân đã tử vong.

Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng. Công an xã Bàu Bàng đã đến phong tỏa hiện trường, thu thập thông tin những người liên quan để điều tra, làm rõ.

Cả hai vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.