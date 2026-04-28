CSGT Rạch Chiếc kiểm soát xe khách cửa ngõ phía Đông dịp lễ 30-4 28/04/2026 17:12

(PLO)- Đội CSGT Rạch Chiếc tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải ở cửa ngõ phía Đông, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm đảm bảo an toàn nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30-4 và 1-5.

Ngày 28-4, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về kinh doanh vận tải hành khách trên các tuyến đường phụ trách, phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp lễ 30-4 và 1-5.

Tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc, bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, trên đường Đỗ Mười, phường Linh Xuân, kiểm soát xe khách ra vào cửa ngõ phía Đông, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30-4. Ảnh: PHẠM HẢI

Chiều cùng ngày, tổ công tác bố trí lực lượng trên đường Đỗ Mười, đoạn qua phường Linh Xuân, TP.HCM, tập trung kiểm soát các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách về hoạt động đón, trả khách, vận chuyển hàng hóa, điều kiện an toàn kỹ thuật và giấy tờ liên quan.

Khoảng 15 giờ, tổ công tác phát hiện xe khách biển số 76F-005… của nhà xe TT, do tài xế NVK (36 tuổi, quê Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông từ cầu vượt Linh Xuân về cầu vượt Trạm 2 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Nam tài xế NVK (36 tuổi, quê Quảng Ngãi) vi phạm bị CSGT lập biên bản. Ảnh: PHẠM HẢI

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế điều khiển xe khi cửa lên xuống không đóng trong lúc xe đang chạy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Trong buổi kiểm tra, lực lượng CSGT đã kiểm soát nhiều phương tiện ra vào khu vực cửa ngõ, tập trung vào các lỗi vi phạm phổ biến như: chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, không đảm bảo điều kiện kinh doanh vận tải như thiếu lệnh vận chuyển, danh sách hành khách, thiết bị giám sát hành trình không hoạt động hoặc không đúng quy định.

Bên cạnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tổ công tác cũng kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở nhiều tài xế về việc chấp hành quy định dừng, đỗ, đón trả khách đúng nơi quy định, không chở quá số người, đảm bảo an toàn cho hành khách trong suốt hành trình.

Các tổ công tác luân phiên ứng trực xuyên suốt tại khu vực cửa ngõ phía Đông, đảm bảo kiểm soát liên tục hoạt động vận tải hành khách, không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý trong dịp cao điểm. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo ghi nhận, tại khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM, lưu lượng phương tiện tăng cao do nhu cầu về quê, du lịch dịp lễ. Một số nhà xe có dấu hiệu hoạt động không đúng quy định, như đón trả khách dọc đường, tập kết hành khách tại các điểm tự phát, tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông.

Đội CSGT Rạch Chiếc tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát xuyên suốt trong suốt dịp cao điểm lễ; đồng thời phân bố lực lượng, các tổ công tác luân phiên ứng trực, bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

CSGT kiểm tra danh sách hành khách, lệnh vận chuyển và thiết bị giám sát hành trình của xe khách lưu thông qua khu vực cửa ngõ, nhằm phát hiện sớm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách. Ảnh: PHẠM HẢI

Việc tuần tra được triển khai linh hoạt trên các tuyến, đặc biệt tại khu vực cửa ngõ phía Đông và các điểm có nguy cơ phát sinh “xe dù, bến cóc”, ùn tắc giao thông.

Qua đó, lực lượng CSGT nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm như dừng, đỗ, đón trả khách không đúng quy định, chở quá số người, vi phạm tốc độ, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại an toàn, thông suốt của người dân trong dịp lễ.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra khoang hành lý xe khách, rà soát hàng hóa đi kèm hành khách, đảm bảo không chở hàng cấm, hàng dễ cháy nổ, góp phần đảm bảo an toàn cho hành khách trên xe. Ảnh: PHẠM HẢI

Ngoài ra, Đội CSGT Rạch Chiếc đẩy mạnh ứng dụng hệ thống camera giám sát để phát hiện, xử lý vi phạm qua hình ảnh. Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình cũng được sử dụng để phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, xử lý các đơn vị vận tải vi phạm, kể cả thu hồi giấy phép kinh doanh nếu cần thiết.

Đối với các trường hợp cố tình vi phạm quy định trong hoạt động vận tải hành khách, lực lượng CSGT kiên quyết lập biên bản, xử lý nghiêm theo quy định, góp phần răn đe và phòng ngừa chung. Ảnh: PHẠM HẢI

CSGT kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở tài xế chấp hành quy định về dừng, đỗ, đón trả khách đúng nơi quy định, không chở quá số người, góp phần hạn chế tai nạn và ùn tắc giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI

Việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, phục vụ người dân đi lại thuận tiện trong dịp lễ 30-4 và 1-5 tại TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI