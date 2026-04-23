CSGT kiểm tra, xử lý dừng đỗ sai quy định tại sân bay Tân Sơn Nhất 23/04/2026 13:45

(PLO)- CSGT TP.HCM phối hợp Công an sân bay Tân Sơn Nhất ra quân tuần tra, xử lý các trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định tại khu vực đón trả khách, nhằm lập lại trật tự giao thông và hạn chế tình trạng chèo kéo, gây mất an ninh trật tự.

VIDEO: CSGT kiểm tra, xử lý dừng đỗ sai quy định tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngày 23-4, Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM phối hợp Đồn Công an Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong khu vực sân bay.

Theo đó, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra khu vực đón, trả khách; siết chặt các vị trí dừng, đỗ xe, tình trạng chèo kéo khách gây mất trật tự.

Lực lượng CSGT Tân Sơn Nhất phối hợp công an sân bay tuần tra khu vực đón trả khách, xử lý nghiêm các trường hợp dừng đỗ sai quy định, đảm bảo trật tự giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI

Khoảng 10 giờ cùng ngày, tại khu vực nhà ga T1, tổ công tác phát hiện ô tô biển số 61H-190… dừng đón khách tại vị trí có biển cấm, quy định chỉ được dừng không quá 3 phút. Qua kiểm tra, tài xế NNT (41 tuổi, quê Quảng Trị) đã dừng xe quá thời gian cho phép nên bị lập biên bản với lỗi dừng xe nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng phát hiện tài xế M (34 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển ô tô biển số 50L-090… có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác xác định người này đã dừng xe trên phần đường dành cho người đi bộ, vi phạm quy định về dừng, đỗ xe.

Một số tài xế vẫn cố tình dừng xe đón khách lâu hơn quy định, dù khu vực đã bố trí biển báo rõ ràng và thường xuyên được nhắc nhở. Ảnh: PHẠM HẢI

Tổ công tác đã lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Trong khu vực đón, trả khách tại sân bay Tân Sơn Nhất có lắp đặt biển cấm dừng, cấm đỗ. Tuy nhiên, phương tiện được phép dừng trong thời gian ngắn, không quá 3 phút để đón, trả khách theo quy định.

Ngoài ra, nhiều trường hợp dừng, đỗ xe dưới biển cấm cũng được lực lượng chức năng nhắc nhở, tuyên truyền quy định; đồng thời xử phạt các trường hợp cố tình vi phạm.

Cận dịp lễ, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao khiến khu vực đón trả khách tại sân bay Tân Sơn Nhất luôn trong tình trạng đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI

Cũng trong sáng cùng ngày, tổ công tác tăng cường kiểm tra các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách hoạt động trong khu vực sân bay, tập trung vào các lỗi như chở quá số người quy định, không có danh sách hành khách… nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông khu vực cửa ngõ hàng không lớn nhất cả nước.

Tại khu vực nhà ga T1, nhiều phương tiện bị phát hiện dừng đỗ dưới biển cấm, vượt quá thời gian cho phép 3 phút, gây ùn ứ giao thông giờ cao điểm. Ảnh: PHẠM HẢI

Tổ công tác tiến hành kiểm tra, lập biên bản tài xế vi phạm lỗi dừng xe nơi có biển cấm dừng và cấm đỗ trong khu vực sân bay. Ảnh: PHẠM HẢI

Ngoài ô tô cá nhân, các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách cũng được kiểm tra, xử lý các lỗi vi phạm trong khu vực sân bay. Ảnh: PHẠM HẢI

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải hành khách tại sân bay, tập trung xử lý các lỗi như chở quá số người, không có danh sách hành khách, dừng đỗ sai quy định. Ảnh: PHẠM HẢI

Người vi phạm ký biên bản xử phạt hành chính sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện dừng, đỗ xe sai quy định trong khu vực đón trả khách tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: PHẠM HẢI