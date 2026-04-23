CSGT kiểm tra, xử lý dừng đỗ sai quy định tại sân bay Tân Sơn Nhất
PHẠM HẢI
(PLO)- CSGT TP.HCM phối hợp Công an sân bay Tân Sơn Nhất ra quân tuần tra, xử lý các trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định tại khu vực đón trả khách, nhằm lập lại trật tự giao thông và hạn chế tình trạng chèo kéo, gây mất an ninh trật tự.
Ngày 23-4, Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM phối hợp Đồn Công an Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong khu vực sân bay.
Theo đó, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra khu vực đón, trả khách; siết chặt các vị trí dừng, đỗ xe, tình trạng chèo kéo khách gây mất trật tự.
Khoảng 10 giờ cùng ngày, tại khu vực nhà ga T1, tổ công tác phát hiện ô tô biển số 61H-190… dừng đón khách tại vị trí có biển cấm, quy định chỉ được dừng không quá 3 phút. Qua kiểm tra, tài xế NNT (41 tuổi, quê Quảng Trị) đã dừng xe quá thời gian cho phép nên bị lập biên bản với lỗi dừng xe nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ.
Cùng thời điểm, lực lượng chức năng phát hiện tài xế M (34 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển ô tô biển số 50L-090… có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác xác định người này đã dừng xe trên phần đường dành cho người đi bộ, vi phạm quy định về dừng, đỗ xe.
Tổ công tác đã lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.
Trong khu vực đón, trả khách tại sân bay Tân Sơn Nhất có lắp đặt biển cấm dừng, cấm đỗ. Tuy nhiên, phương tiện được phép dừng trong thời gian ngắn, không quá 3 phút để đón, trả khách theo quy định.
Ngoài ra, nhiều trường hợp dừng, đỗ xe dưới biển cấm cũng được lực lượng chức năng nhắc nhở, tuyên truyền quy định; đồng thời xử phạt các trường hợp cố tình vi phạm.
Cũng trong sáng cùng ngày, tổ công tác tăng cường kiểm tra các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách hoạt động trong khu vực sân bay, tập trung vào các lỗi như chở quá số người quy định, không có danh sách hành khách… nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông khu vực cửa ngõ hàng không lớn nhất cả nước.