Tai nạn liên hoàn 6 ô tô trên cầu Phú Mỹ, giao thông ùn ứ 22/04/2026 22:58

Tối 22-4, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tiết giao thông, xử lý hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 6 xe ô tô trên cầu Phú Mỹ, TP.HCM.

Hiện trường vụ 6 ôtô va chạm liên hoàn trên cầu Phú Mỹ tối 22-4 khiến nhiều phương tiện hư hỏng, giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài. Ảnh: XUÂN MINH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ cùng ngày, một xe tải lưu thông trên cầu Phú Mỹ theo hướng từ quận 7 cũ về vòng xoay Mỹ Thủy. Khi đang đổ dốc, phương tiện này xảy ra va chạm với xe tải chạy phía trước. Ngay sau đó, ôtô 7 chỗ cùng một xe tải khác và hai xe đầu kéo tiếp tục lao tới, tạo thành chuỗi va chạm liên hoàn.

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng phần đầu và đuôi, mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Ôtô 7 chỗ hiệu Porsche bị thiệt hại nặng nhất, phần nắp capo biến dạng, cong lên và mắc vào rơ moóc của xe đầu kéo phía trước; kính chắn gió và cửa sổ bị vỡ.

Nhiều phương tiện hư hỏng nặng sau vụ va chạm liên hoàn trên cầu Phú Mỹ, mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Ảnh: XUÂN MINH

Theo nam tài xế ôtô 7 chỗ, thời điểm xảy ra sự cố, dòng xe đang di chuyển đông khi xuống dốc cầu. Khi anh giảm tốc để giữ khoảng cách an toàn thì bất ngờ xe tải và xe đầu kéo phía sau lao tới, đẩy xe anh ép vào phương tiện phía trước.

“Các túi khí bung ra, tôi bị choáng trong chốc lát nhưng không bị thương, sau đó tự mở cửa rời khỏi xe”, tài xế cho biết.

Ôtô 7 chỗ hiệu Porsche bị biến dạng phần đầu, mắc kẹt vào rơ moóc xe đầu kéo sau cú tông liên hoàn. Ảnh: XUÂN MINH

Vụ va chạm khiến các phương tiện chắn ngang một làn đường trên cầu, gây ùn tắc kéo dài. Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu Nam với khu vực cảng Cát Lái, nên hàng nghìn xe tải, container phải dừng tại chỗ, ảnh hưởng hoạt động vận chuyển.

Cầu Phú Mỹ nằm trên tuyến Vành đai 2, là trục kết nối khu Đông – khu Nam TP.HCM, có lưu lượng xe tải, container lớn. Khu vực đổ dốc hai đầu cầu thường xảy ra va chạm do độ dốc lớn, phương tiện dễ tăng tốc theo quán tính; nhiều vụ việc liên quan đến việc không giữ khoảng cách an toàn hoặc chạy quá tốc độ.