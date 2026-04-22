Thương tâm: Bé gái 2 tuổi bị ô tô cán tử vong tại cây xăng 22/04/2026 19:47

(PLO)- Công an TP.HCM đang điều tra vụ bé gái khoảng 2 tuổi bị ô tô cán qua khi đang nằm chơi trong khuôn viên cây xăng ở phường Bến Cát, TP.HCM.

Ngày 22-4, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ bé gái khoảng 2 tuổi bị ô tô cán tử vong. Sự việc xảy ra trong sân một cây xăng tại giao lộ đường NC và đường D7, phường Bến Cát, TP.HCM.

Nạn nhân được xác định là bé NNPA (sinh năm 2024).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, ông PCD (48 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển ô tô vào cây xăng để đổ nhiên liệu. Trong lúc ôm cua di chuyển, tài xế không phát hiện bé gái đang nằm chơi trên lối đi nên đã cán qua người cháu bé.

Camera ghi lại sự việc. Ảnh cắt từ clip

Phát hiện vụ việc, nhân viên và người dân nhanh chóng hô hoán, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bé gái đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an phường Bến Cát đã phong tỏa, bảo vệ hiện trường. Lực lượng chức năng đồng thời trích xuất camera an ninh, lấy lời khai các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.