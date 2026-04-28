Công an làm việc với chủ nhà cầm dao đe dọa thợ khóa ở TP.HCM 28/04/2026 18:25

(PLO)- Liên quan đến vụ chủ nhà cầm dao đe doạ thợ khoá ở phường Dĩ An, TP.HCM, Công an đã mời những người liên quan lên làm việc, bước đầu xác định chủ nhà có lời lẽ, hành vi thiếu chuẩn mực như clip lan truyền.

Ngày 28-4, đại diện lãnh đạo Công an phường Dĩ An, TP.HCM cho biết đơn vị đã phối hợp các đội nghiệp vụ mời những người liên quan trong vụ chủ nhà cầm dao đe dọa thợ khóa xảy ra trên địa bàn lên làm việc.

Người thợ khóa trong vụ việc là anh LTH (31 tuổi, ngụ TP.HCM).

Công an làm việc vụ chủ nhà cầm dao đe dọa thợ khóa ở TP.HCM. Ảnh cắt từ clip

Qua làm việc ban đầu, người chủ nhà thừa nhận có lời lẽ và hành vi thiếu chuẩn mực như nội dung đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội. Tại đây, nam thanh niên thợ khóa cũng cho biết sau khi hoàn thành công việc thì nhận tiền ra về. Do bức xúc trước thái độ hung hãn nên anh đã đăng tải clip lên mạng, nhưng hiện đã gỡ bỏ.

Theo vị đại điện lãnh đạo Công an phường Dĩ An, vụ việc đang được phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để trao đổi, thống nhất hướng xử lý theo quy định pháp luật.

"Công an phường Dĩ An đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của những người liên quan, do vụ việc còn nhiều tình tiết cần được làm rõ để xử lý theo quy định", vị đại điện này nói.

Như PLO đã đưa tin, trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục chửi bới, cầm dao đe dọa thợ khóa, gây bức xúc dư luận.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 25-4 tại một căn nhà trong hẻm đường Lê Hồng Phong, phường Dĩ An.

Theo nội dung clip, người đàn ông sau khi đi nhậu về đã vào phòng chốt cửa ngủ. Gọi nhiều lần không thấy phản hồi, lo lắng cho sức khỏe chồng, người vợ đã thuê thợ khóa đến mở cửa.

Khi kiểm tra, thợ khóa phát hiện cửa bị khóa trái từ bên trong nên báo lại với người vợ và tiến hành phá cửa.

Tuy nhiên, khi cửa vừa được mở, người đàn ông bất ngờ tỉnh dậy, yêu cầu người nhà đóng cổng, đồng thời cầm dao đe dọa thợ khóa, buộc phải gắn lại ổ khóa, nếu không sẽ không cho rời khỏi nhà.

Dù người vợ liên tục giải thích việc gọi thợ khóa là do lo lắng, người này vẫn nhiều lần cầm dao áp sát người thợ khóa. Sau khi được can ngăn, người thợ khóa mới rời khỏi hiện trường an toàn.

Sau sự việc, clip được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều.