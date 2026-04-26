Nam sinh ở TP.HCM mất liên lạc sau tin nhắn 'con bình thường' 26/04/2026 12:35

(PLO)- Sau tin nhắn, nam sinh năm 2 tại TP.HCM bất ngờ mất liên lạc nhiều ngày, hiện công an đang phối hợp truy tìm.

Ngày 26-4, Công an phường Bình Hòa, TP.HCM, cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan tiếp nhận hồ sơ, xác minh và truy tìm một nam sinh mất liên lạc nhiều ngày sau khi nhắn tin cho gia đình.

Bùi Trác Trung (20 tuổi, sinh viên năm 2 một trường đại học tại TP.HCM) mất liên lạc từ tối 18-4 đến nay. Ảnh: NNCC

Theo trình báo của anh Bùi Trác Tình (45 tuổi, quê Bến Tre), con trai anh là Bùi Trác Trung (20 tuổi, sinh viên năm 2 một trường đại học tại TP.HCM) mất liên lạc từ tối 18-4 đến nay.

Anh Tình cho biết, tối cùng ngày, sau bữa cơm, Trung xin phép gia đình ra ngoài uống nước với bạn. Đến khoảng hơn 21 giờ, gia đình gọi điện thì điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không ai bắt máy.

Đến gần 22 giờ, một số điện thoại lạ nhắn tin đến mẹ của Trung với nội dung: “Ba mẹ cứ ngủ trước đừng chờ con, con bình thường”. Từ sau tin nhắn này, gia đình hoàn toàn mất liên lạc với Trung.

Sau tin nhắn từ một số điện thoại lạ, Trung mất liên lạc cho đến nay. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo gia đình, trước khi xảy ra sự việc, Trung sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện bất thường hay mâu thuẫn với người thân. Thời điểm rời khỏi nhà, Trung điều khiển xe máy biển số 71AD-079.76.

Ngay sau đó, gia đình đã đến Công an phường Bình Hòa trình báo. Người thân cũng chủ động liên hệ bạn bè, nhà trường để nhờ hỗ trợ tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin về Trung.

“Gia đình rất lo lắng, mong mọi người nếu thấy hoặc có thông tin về cháu xin liên hệ số điện thoại 0868.341.034. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ”, anh Tình nói.

Trao đổi với PLO, đại diện Công an phường Bình Hòa xác nhận đã tiếp nhận thông tin từ gia đình của Trung, hiện đã thông báo đến các khu vực giáp ranh, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và địa phương để tổ chức xác minh, truy tìm; đồng thời đề nghị người dân hỗ trợ cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu liên quan.