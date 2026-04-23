Tìm thân nhân của bé gái 6 tháng tuổi bị bỏ rơi ở TP.HCM 23/04/2026 11:09

(PLO)- Bé gái khoảng 6 tháng tuổi bị bỏ rơi tại phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM vừa được cơ quan chức năng tiếp nhận, chăm sóc và phát thông báo khẩn tìm cha mẹ, người thân.

Ngày 22-4, UBND phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM thông báo tìm thân nhân cho một trẻ em bị bỏ rơi trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 6 giờ sáng ngày 22-4, ông Võ Minh Luân (50 tuổi, ngụ khu phố 9, phường Chánh Phú Hòa) phát hiện một bé gái khoảng 6 tháng tuổi, nặng khoảng 7 kg, bị bỏ rơi tại khu phố 9. Khi được phát hiện, cháu bé mặc áo trắng dài tay, tay và chân mang vớ màu nâu, không có giấy tờ tùy thân hay thông tin liên quan.

Sau khi tiếp nhận tin báo, UBND phường đã chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp xác minh, lập biên bản theo quy định. Hiện cháu bé được tạm giao cho ông Võ Minh Luân chăm sóc trong thời gian chờ giải quyết.

UBND phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM phát thông báo tìm thân nhân cho một trẻ em bị bỏ rơi trên địa bàn. Ảnh: UBND phường Chánh Phú Hoà.

UBND phường Chánh Phú Hòa thông báo, đề nghị cha, mẹ hoặc người thân của cháu bé đến trụ sở UBND phường để làm thủ tục nhận lại. Thời hạn tiếp nhận thông tin là 7 ngày, đến hết ngày 29-4-2026.

Quá thời hạn trên, nếu không có người đến nhận, UBND phường sẽ tiến hành đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục liên quan cho cháu bé theo quy định pháp luật.

Mọi thông tin liên quan đến thân nhân cháu bé, người dân có thể liên hệ UBND phường Chánh Phú Hòa qua số điện thoại 0916.778.758 hoặc Văn phòng HĐND-UBND phường qua số 0888.469.479.