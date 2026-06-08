Xe đầu kéo tông xe máy cùng chiều trên Quốc lộ 20, 1 người tử vong 08/06/2026 13:58

(PLO)- Vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy xảy ra dưới chân đèo Bảo Lộc khiến một người tử vong tại chỗ, một người khác bị thương.

Vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 8-6, tại Km96+200 Quốc lộ 20, đoạn qua xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe mô tô khiến một người chết, một người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VT

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo biển số 49A-769.32 kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 49RM-003.53 do ông Nguyễn Minh Hoàng (SN 1978, ngụ phường Hàng Gòn, TP Đồng Nai) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP Đồng Nai lên phường 3, TP Bảo Lộc.

Khi đến Km96+200, xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 60AB-130.22 đang lưu thông cùng chiều phía trước. Danh tính người điều khiển xe máy hiện chưa được xác định.

Vụ va chạm khiến một người tử vong tại hiện trường, một người khác bị thương và được đưa đến Trung tâm Y tế xã Đạ Huoai cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do tài xế xe đầu kéo không chú ý quan sát trong quá trình điều khiển phương tiện, dẫn đến va chạm với xe máy lưu thông phía trước.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.