Xông vào nhà người bán hủ tiếu, dùng dao cướp xe rồi bỏ trốn 26/04/2026 12:16

(PLO)- Lợi dụng lúc rạng sáng, nghi phạm mang dao xông vào nhà một phụ nữ bán hủ tiếu ở phường Dĩ An (TP.HCM) đe dọa cướp xe máy rồi bỏ trốn sang Đồng Nai.

Ngày 26-4, Công an TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan lập hồ sơ, lấy lời khai Đinh Minh Đoàn (25 tuổi, quê TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp tài xảy ra tại phường Dĩ An, TP.HCM.

Nghi can Đinh Minh Đoàn (25 tuổi, quê TP.HCM) bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở Đồng Nai. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 22-4, Đinh Minh Đoàn mang theo dao xông vào nhà bà TTH (58 tuổi, ngụ TP.HCM, bán hủ tiếu) tại khu phố Nhị Đồng 1, phường Dĩ An, dùng hung khí đe dọa để cướp một xe máy hiệu Yamaha Sirius.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Dĩ An phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để truy xét đối tượng.

Đến chiều 24-4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM xác định Đoàn là nghi can và đang lẩn trốn tại Đồng Nai nên đã liên hệ Công an phường Long Bình phối hợp truy bắt.

Đến khoảng 14 giờ ngày 25-4, Công an phường Long Bình phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM bắt giữ Đoàn khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.