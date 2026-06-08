Công an TP.HCM bảo vệ tuyệt đối an toàn Gala 'Tổ quốc bình yên' 08/06/2026 16:13

(PLO)- Công an TP.HCM triển khai lực lượng nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cho Gala "Tổ quốc bình yên" diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, từ ngày 11 đến 14-6.

Ngày 8-6, Công an TP.HCM cho biết ngay sau khi tiếp nhận bàn giao khu vực sân khấu và khu trưng bày triển lãm chương trình Gala "Tổ quốc bình yên", các đơn vị nghiệp vụ đã lập tức triển khai lực lượng bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Lực lượng Công an TP.HCM triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ trước thềm Gala “Tổ quốc bình yên”. Ảnh: CA

Tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi diễn ra các hoạt động nghệ thuật, triển lãm, trưng bày và trải nghiệm dành cho người dân, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Công an phường cùng các đơn vị nghiệp vụ đã bố trí cán bộ, chiến sĩ ứng trực ngày đêm, tăng cường tuần tra, giám sát địa bàn, chủ động phòng ngừa, xử lý các tình huống phát sinh và hỗ trợ người dân tham gia sự kiện.

Công tác bảo vệ được triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Gala “Tổ quốc bình yên”. Ảnh: CA

Không quản ngày đêm hay điều kiện thời tiết, các cán bộ, chiến sĩ luôn duy trì quân số, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, thành công, phục vụ tốt nhất nhu cầu tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách.

Sơ đồ triển lãm 80 năm An ninh Nhân dân lá chắn thầm lặng. Ảnh: CA

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, từ ngày 11 đến 14-6, Gala “Tổ quốc bình yên” sẽ chính thức diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Trong khung giờ từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày, người dân sẽ được tham quan không gian trải nghiệm “Hành trình bình yên”, tìm hiểu chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân.

Công an TP.HCM bố trí lực lượng thường trực, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh trong thời gian diễn ra sự kiện. Ảnh: CA

Điểm nhấn của chương trình là triển lãm chuyên đề về lực lượng An ninh nhân dân được tái hiện bằng các công nghệ hiện đại như thực tế ảo, 3D mapping và hologram thế hệ mới.

Không gian triển lãm được thiết kế gồm 5 phân khu với 11 chủ đề, tái hiện sinh động những dấu ấn, chiến công và đóng góp nổi bật của lực lượng An ninh nhân dân qua các thời kỳ.

Các hạng mục sân khấu, triển lãm được khẩn trương hoàn thiện dưới sự bảo vệ của lực lượng Công an TP.HCM. Ảnh: CA

Đặc biệt, vào lúc 20 giờ ngày 13-6 sẽ diễn ra đêm nhạc nghệ thuật Gala “Tổ quốc bình yên” với chủ đề “Sống trong lòng địch và giữ vững thành đồng”.

Chương trình sẽ tái hiện những cuộc đấu trí cam go, những hy sinh thầm lặng và tinh thần quả cảm của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân thông qua ngôn ngữ nghệ thuật kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại.

Công tác chuẩn bị đang gấp rút hoàn thành. Ảnh: CA

Ban Tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ mang đến cho người dân TP.HCM và du khách những trải nghiệm ý nghĩa, góp phần lan tỏa niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.