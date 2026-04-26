Xác minh clip người đàn ông cầm dao đe dọa thợ khóa ở TP.HCM 26/04/2026 15:42

(PLO)- Công an phường Dĩ An, TP.HCM đang xác minh clip ghi cảnh một người đàn ông cầm dao đe dọa thợ khóa trong một căn nhà trên hẻm đường Lê Hồng Phong, phường Dĩ An.

Ngày 26-4, Công an phường Dĩ An, TP.HCM đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc một người đàn ông cầm dao đe dọa thợ khóa, được ghi lại trong clip lan truyền trên mạng xã hội.

Xác minh clip người đàn ông cầm dao đe dọa thợ khóa ở TP.HCM. Ảnh cắt từ clip

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 25-4 tại một căn nhà trong hẻm đường Lê Hồng Phong, phường Dĩ An.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông liên tục chửi bới, cầm dao đe dọa một thợ khóa với lý do cho rằng người này tự ý phá cửa phòng nhà mình.

Theo nội dung clip, người đàn ông sau khi đi nhậu về đã vào phòng chốt cửa ngủ. Gọi nhiều lần không thấy phản hồi, lo lắng cho sức khỏe chồng, người vợ đã thuê thợ khóa đến mở cửa.

Khi kiểm tra, thợ khóa phát hiện cửa bị khóa trái từ bên trong nên báo lại với người vợ và tiến hành phá cửa.

Tuy nhiên, khi cửa vừa được mở, người đàn ông bất ngờ tỉnh dậy, yêu cầu người nhà đóng cổng, đồng thời cầm dao đe dọa thợ khóa, buộc phải gắn lại ổ khóa, nếu không sẽ không cho rời khỏi nhà.

Dù người vợ liên tục giải thích việc gọi thợ khóa là do lo lắng, người này vẫn nhiều lần cầm dao áp sát người thợ khóa. Sau một lúc được can ngăn, người thợ khóa mới có thể rời khỏi hiện trường an toàn.

Sau sự việc, clip được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ.