CSGT TP.HCM tuần tra khép kín 24/24, xóa 'xe dù bến cóc' dịp lễ 29/04/2026 05:45

(PLO)- Lực lượng CSGT TP.HCM triển khai đồng bộ các giải pháp, tuần tra khép kín 24/24, xử lý nghiêm vi phạm, đảm bảo người dân đi lại an toàn, thông suốt trong dịp lễ.

Ngày 28-4, trao đổi với phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi của người dân trong dịp lễ 30-4 và 1-5.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Tuần tra khép kín, giám sát ùn tắc qua camera, flycam

Theo Thượng tá Bình, PC08 đã tham mưu Ban Giám đốc Công an TP.HCM ban hành kế hoạch cao điểm, đồng thời tổ chức cho các đội, trạm ứng trực, tuần tra kiểm soát khép kín 24/24 trên cả đường bộ và đường thủy. Các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông sẽ bị xử lý nghiêm.

Lãnh đạo PC08 cũng quán triệt cán bộ, chiến sĩ đảm bảo TTATGT trong dịp lễ với nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả”.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT chủ động phát hiện, ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng; kết hợp tuần tra để đấu tranh, xử lý các loại tội phạm đường phố.

Công an TP.HCM ra quân cao điểm trấn áp các loại tội phạm dịp Lễ. Ảnh: PHẠM HẢI

Đáng chú ý, PC08 phối hợp với công an các tỉnh, thành giáp ranh như Đồng Nai, Tây Ninh và Cục CSGT (C08) để đảm bảo giao thông trên các tuyến cao tốc trọng điểm như TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận. Đồng thời, phối hợp công an cấp xã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, hạn chế thấp nhất ùn tắc trong dịp lễ.

Lực lượng CSGT TP.HCM cũng huy động tối đa quân số, phối hợp các lực lượng tại cơ sở như thanh niên xung phong, lực lượng an ninh trật tự… nhằm đảm bảo người dân đi lại thuận lợi.

Tại các điểm bắn pháo hoa theo kế hoạch của UBND TP, 100% quân số được bố trí trực để kịp thời điều tiết giao thông.

Thượng tá Bình cho biết thêm, PC08 đang phối hợp với Sở Xây dựng vận hành hệ thống camera giám sát giao thông phục vụ điều tiết và xử lý vi phạm. Tại các cửa ngõ và điểm nóng ùn tắc, lực lượng CSGT sử dụng flycam để quan sát từ trên cao, kịp thời giải tỏa ùn ứ.

Siết “xe dù, bến cóc”

Trong đợt cao điểm, PC08 tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, vi phạm của xe kinh doanh vận tải, xe ba, bốn bánh tự chế… Đồng thời, tăng cường xử lý học sinh vi phạm khi điều khiển xe đạp điện.

Phòng CSGT giám sát hệ thống camera từ xa nhằm kịp thời phát hiện, điều tiết giao thông, xử lý vi phạm và hạn chế ùn tắc tại các điểm nóng trên địa bàn TP.HCM dịp Lễ. Ảnh: PHẠM HẢI

Song song đó, lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các cơ sở “độ xe”, các điểm kinh doanh phụ tùng phục vụ độ chế trái phép; siết chặt hoạt động vận tải hành khách, đặc biệt là tình trạng “xe dù, bến cóc”, các điểm trung chuyển, đón trả khách sai quy định.

“Thời gian qua, lực lượng CSGT TP.HCM đã xử lý, xóa bỏ một số điểm bến bãi không phép, núp bóng đón trả khách trái quy định. Trong dịp lễ này, công tác kiểm tra, xử lý sẽ tiếp tục được triển khai quyết liệt hơn nữa”, Thượng tá Bình nhấn mạnh.

Dự kiến từ chiều 29-4, PC08 sẽ đồng loạt ra quân cao điểm, triển khai các phương án đảm bảo TTATGT, phục vụ người dân đi lại an toàn, thông suốt trong kỳ nghỉ lễ.

Với các giải pháp đồng bộ, lực lượng CSGT TP.HCM đặt mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương.

Cùng với đó, công an các xã, phường trên địa bàn TP.HCM cũng đồng loạt ra quân đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa tội phạm, góp phần giữ vững an toàn cho người dân và du khách.

Công an phường Tân Sơn Nhất ra quân đảm bảo an ninh trật tự dịp Lễ. Ảnh: PHẠM HẢI

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM cũng trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo an toàn tại khu vực tổ chức sự kiện và các điểm liên quan.

Trước khi chương trình diễn ra, các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra hệ thống, phương tiện PCCC tại chỗ; rà soát điều kiện an toàn cháy, nổ; đồng thời xây dựng phương án xử lý các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM ứng trực tại các điểm bắn pháo hoa, khu vui chơi đông người nhằm kịp thời xử lý sự cố cháy, nổ, đảm bảo an toàn dịp lễ. Ảnh: PHẠM HẢI

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, lực lượng duy trì chế độ trực chiến 24/24, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, tai nạn, góp phần đảm bảo an toàn cho chương trình khai mạc cũng như các hoạt động trong dịp lễ.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp không chỉ phục vụ riêng cho sự kiện mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho người dân và du khách trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5.