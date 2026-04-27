Nam shipper dựng chuyện bị cướp để chiếm đoạt tiền hàng 27/04/2026 12:47

(PLO)- Nam nhân viên giao hàng ở TP.HCM bịa chuyện bị hai người lạ cướp tài sản trên đường nhưng công an xác định đây là tin báo giả nhằm chiếm đoạt tiền hàng để trả nợ.

Ngày 27-4, Công an xã Phú Giáo, TP.HCM cho biết đang lập hồ sơ, lấy lời khai Nguyễn Minh C (24 tuổi, ngụ TP.HCM) về hành vi báo tin giả đến cơ quan công an.

Trước đó, Công an xã Phú Giáo tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Vinh T (56 tuổi, cha của C) về việc con trai bị cướp tài sản xảy ra lúc 17 giờ 30 ngày 26-4 trên tuyến đường giao thông nông thôn thuộc tổ 5, ấp Đồng Sen.

Nam shipper dựng chuyện bị cướp để chiếm đoạt tiền hàng ở TP.HCM. Ảnh: CA

Qua trình bày ban đầu, C là nhân viên giao hàng của công ty trên địa bàn. Khoảng 17 giờ 30 ngày 26-4, C điều khiển xe máy Yamaha Sirius màu đỏ đen, biển số 61F1-272... đi giao hàng cho khách.

Khi đến đoạn đường giao thông nông thôn thuộc tổ 5, ấp Đồng Sen, xã Phú Giáo, C bị hai nam thanh niên khoảng 30 tuổi, đi xe máy kiểu dáng Yamaha Sirius màu đen áp sát. Người điều khiển mặc áo khoác đen, người ngồi sau mặc áo tối màu, cả hai đều đội nón bảo hiểm.

Theo trình bày, hai người này đã đạp ngã xe của C rồi cướp khoảng 6 - 7 triệu đồng tiền mặt cùng một điện thoại di động hiệu Realme trị giá khoảng 2 triệu đồng.

Sau đó, C về nhà kể lại sự việc cho cha ruột là ông T nên ông T đã đưa C đến Công an xã Phú Giáo để trình báo.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an xã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự xác minh vụ việc.

Quá trình làm việc và dùng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định nội dung trình báo của C là không đúng sự thật. C sau đó thừa nhận do cần tiền trả nợ cá nhân nên đã dựng chuyện bị cướp nhằm chiếm đoạt tiền hàng của công ty.

Công an xã Phú Giáo đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.