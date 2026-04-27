TP.HCM: Cháy xe container trên đường Đồng Văn Cống gây ùn tắc kéo dài 27/04/2026 10:35

(PLO)- Xe container chở xi măng lưu thông trên đường Đồng Văn Cống, TP.HCM bất ngờ tông vào dải phân cách rồi bốc cháy dữ dội khiến giao thông ùn ứ.

Ngày 27-4, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý hiện trường, điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ xe đầu kéo chở xi măng tông dải phân cách rồi bốc cháy trên đường Đồng Văn Cống, TP.HCM.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM có mặt triển khai các phương án chữa cháy. Ảnh: XUÂN MINH



Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, xe đầu kéo chở hàng trăm bao xi măng chạy từ cảng Cát Lái ra đường Mai Chí Thọ. Khi đến đoạn gần cầu Giồng Ông Tố, đường Đồng Văn Cống, phương tiện bất ngờ tông vào dải phân cách giữa đường, làm gãy hai trụ biển báo rồi lao lên lề.

Ít phút sau va chạm, lửa bùng phát từ khu vực gầm xe. Tài xế kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm phần đầu kéo, cột khói đen bốc cao.

Hiện trường vụ xe container bốc cháy sau va chạm trên đường Đồng Văn Cống. Ảnh: XUÂN MINH

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng 10 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Vụ việc không gây thương vong về người nhưng phần đầu kéo bị thiêu rụi, nhiều hàng hóa hư hỏng. Xe cháy nằm chắn ngang làn đường hỗn hợp khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Lực lượng CSGT sau đó có mặt phân luồng, điều tiết giao thông và phối hợp xử lý hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đường Đồng Văn Cống và Võ Chí Công là hai trục giao thông chính kết nối cửa ngõ phía đông TP.HCM với khu vực cảng Cát Lái và quận 7 cũ, mỗi ngày có hàng chục nghìn lượt xe container lưu thông.