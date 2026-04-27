Giả vờ xem hàng, giật iPhone 17 rồi bỏ chạy 27/04/2026 13:20

(PLO)- Công an TP.HCM nhanh chóng truy xét, bắt giữ nghi can cướp giật điện thoại iPhone 17 trị giá khoảng 33 triệu đồng chỉ sau gần 1 ngày tiếp nhận tin báo.

Ngày 27-4, Công an phường Bình Lợi Trung, TP.HCM, cho biết đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM củng cố hồ sơ, xử lý nghi can liên quan vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

Nghi can Châu Minh Khang (24 tuổi, quê Cà Mau) bị Công an TP.HCM bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 ngày 22-4, trực ban Công an phường Bình Lợi Trung tiếp nhận trình báo của chị N (34 tuổi, ngụ TP.HCM) về việc bị một nam thanh niên không rõ lai lịch vào cửa hàng điện thoại để xem hàng.

Lợi dụng lúc cửa hàng đông khách, người này đã cầm một điện thoại iPhone 17 ProMax 256GB màu cam rồi bỏ chạy, chiếm đoạt tài sản trị giá khoảng 33 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Lợi Trung thành lập tổ công tác, phối hợp Tổ địa bàn Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức khám nghiệm, truy xét nóng.

Đến khoảng 22 giờ 45 ngày 23-4, lực lượng công an đã bắt giữ nghi can là Châu Minh Khang (24 tuổi, quê Cà Mau) tại phường Hòa Lợi, TP.HCM. Tang vật thu giữ gồm một điện thoại iPhone 17 ProMax 256 GB màu cam đỏ.

Tại cơ quan công an, Khang khai nhận trước đó đã thực hiện một vụ cướp giật với thủ đoạn tương tự trên địa bàn TP.HCM. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản cá nhân, đặc biệt tại các cửa hàng kinh doanh đông người, nhằm phòng ngừa tội phạm trộm cắp, cướp giật.