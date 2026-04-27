Truy nã người đàn ông chiếm giữ gần 500 triệu đồng chuyển nhầm 27/04/2026 09:08

(PLO)- Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, đồng thời phát lệnh truy nã đối với người đàn ông nhận gần 500 triệu đồng do người khác chuyển nhầm nhưng không trả lại mà rút tiền, bỏ trốn.

Ngày 27-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Hạnh (40 tuổi, ngụ phường An Bình, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hạnh về cùng hành vi trên.

Bị can Nguyễn Văn Hạnh (40 tuổi, ngụ phường An Bình, Đồng Tháp). Ảnh: XUÂN MINH

Theo đơn trình báo của bà LTD (ngụ phường Thới Hòa, TP.HCM), ngày 3-12-2024, bà D chuyển khoản tiền cho ông Nguyễn Văn Hạnh qua ứng dụng ngân hàng.

Tuy nhiên, do nhầm lẫn khi thao tác trên điện thoại, bà D đã chọn sai ngân hàng, chuyển nhầm số tiền 495 triệu đồng vào tài khoản số 990965xxx mang tên NGUYEN VAN HANH tại một ngân hàng khác.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, bà D đã liên hệ ngân hàng để nhờ hỗ trợ ngăn chặn, thu hồi số tiền; đồng thời gọi điện thông báo cho chủ tài khoản nhận tiền.

Theo bà D, người này nhiều lần hứa sẽ chuyển trả lại tiền. Tuy nhiên, đến ngày 11-12-2024, khi phía ngân hàng tiến hành tra soát thì phát hiện toàn bộ số tiền đã bị rút khỏi tài khoản.

Đến đầu tháng 1-2025, bà D làm đơn trình báo cơ quan công an địa phương, đồng thời tìm đến nơi ở của Hạnh nhưng không gặp.

Sau đó, vụ việc được chuyển đến Công an TP.HCM để xử lý theo thẩm quyền.

Qua điều tra, ngày 17-4, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hạnh về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản và hiện đang truy nã để phục vụ công tác điều tra.