Chủ tịch TP.HCM: Phải cắt bỏ 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết trước 1-6 20/05/2026 16:27

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát, cắt giảm 50% thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính và loại bỏ hoàn toàn 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết, hoàn thành trước ngày 1-6.

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của TP.

Cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính trước ngày 1-6

Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành TP, Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính. Các lãnh đạo trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2026, gắn kết quả thực hiện với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, các đơn vị tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các nhiệm vụ do UBND TP, Chủ tịch UBND TP giao, bảo đảm không để tồn đọng, quá hạn. Các cơ quan thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo và cập nhật đầy đủ, kịp thời tiến độ trên hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành của TP.

Cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời xử lý hồ sơ trễ hạn, hạn chế phát sinh hồ sơ quá hạn.

Cơ quan, đơn vị cũng khẩn trương rà soát danh mục thủ tục hành chính (TTHC) có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý. Quy định này trừ các TTHC đã được Bộ, ngành ban hành mới, bãi bỏ hoặc đã được Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết 66/NQ-CP.

Song song đó, các đơn vị đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh. Phương án phải đảm bảo cắt giảm 50% thời gian giải quyết TTHC, 50% chi phí tuân thủ TTHC so với năm 2024 và cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết theo quy định tại Nghị quyết 66/NQ-CP, hoàn thành trước ngày 1-6.

Các bên nghiên cứu phương án mẫu đính kèm, xây dựng, trình Chủ tịch UBND TP thông qua phương án tái cấu trúc quy trình giải quyết TTHC để tái sử dụng thông tin, thay thế thành phần hồ sơ từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Chủ tịch UBND TP cũng chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành và địa phương, nhất là trong việc hướng dẫn, hỗ trợ cấp xã vận hành các phần mềm chuyên ngành, bảo đảm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ thông suốt, hiệu quả.

Các cơ quan tổ chức tiếp nhận, phân loại và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền, nâng cao chất lượng xử lý, hạn chế tình trạng chậm trễ, kéo dài.

Địa phương đẩy mạnh phát huy hiệu quả tổ công nghệ số cộng đồng trong hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và nền tảng số, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành

Văn phòng UBND TP có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ do cấp trên giao và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đơn vị này định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp, cung cấp số liệu về Sở Nội vụ để báo cáo UBND TP.

Văn phòng UBND TP theo dõi, đôn đốc việc thực hiện tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, tăng cường tái sử dụng dữ liệu. Đồng thời, cơ quan này nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình, bảo đảm 100% thủ tục đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình và tối thiểu 80% hồ sơ được xử lý hoàn toàn trực tuyến.

Sở Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu UBND TP kiến nghị các Bộ, ngành khắc phục các tồn tại, bất cập của Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính chuyên ngành, bảo đảm kết nối, liên thông, đồng bộ dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trung tâm Chuyển đổi số TP nghiên cứu, đề xuất thành lập đội hỗ trợ kỹ thuật phản ứng nhanh nhằm kịp thời xử lý sự cố phát sinh tại cơ sở, bảo đảm hoạt động hệ thống thông suốt.

Sở Nội vụ được giao xây dựng Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn TP giai đoạn 2026 - 2030”.

Cạnh đó, Sở Nội vụ tham mưu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối, triển khai sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn II bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Văn bản nêu rõ Sở Nội vụ tham mưu tiếp tục triển khai thực hiện việc rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức tại các xã, phường, đặc khu và kế hoạch rà soát, sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn TP.