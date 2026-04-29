Công an TP.HCM tìm thân nhân bé gái sơ sinh trong túi rác từ 13 năm trước 29/04/2026 17:45

(PLO)- Công an TP.HCM kêu gọi người dân cung cấp thông tin để làm rõ nguyên nhân tử vong, tìm thân nhân bé gái sơ sinh được phát hiện trong túi nilon tại khu xử lý rác vào năm 2013.

Ngày 29-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án giết người liên quan thi thể một bé gái sơ sinh được phát hiện tại khu xử lý rác ở phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM.

Công an TP.HCM tìm thông tin bé gái sơ sinh trong túi nilon ở khu xử lý rác. Ảnh minh họa: AI

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 7-7-2013, công nhân làm việc tại khu xử lý rác thải sinh hoạt thuộc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương phát hiện một túi nilon màu đen lẫn trong rác. Khu vực này trước đây thuộc xã Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; nay là phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM.

Kiểm tra bên trong, công nhân phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn nên trình báo cơ quan chức năng. Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định bé gái nặng khoảng 2,5 kg đến 3 kg.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ nguyên nhân tử vong và xác định nhân thân nạn nhân. Để phục vụ điều tra, công an đề nghị các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin liên quan. Đặc biệt là các trường hợp phụ nữ có dấu hiệu mang thai nhưng không thấy sinh con, hoặc mới sinh nhưng không nuôi con.

Mọi thông tin liên hệ Điều tra viên Đặng Trung Nghĩa qua số điện thoại: 0938.022.686 hoặc trực tiếp tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM. Địa chỉ: Số 681 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM.