Cháy lớn tại công ty ở TP.HCM, cột khói bốc cao kèm nhiều tiếng nổ lớn 29/04/2026 15:41

(PLO)- Ngọn lửa bùng phát tại một công ty trong KCN Tân Bình, phường Vĩnh Tân, TP.HCM khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, lực lượng chức năng phải huy động nhiều phương tiện đến dập lửa.

Chiều ngày 29-4, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 32, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, triển khai công tác chữa cháy tại một công ty trên đường CN9, KCN Tân Bình, phường Vĩnh Tân, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, hơn 14 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bốc lên trong khu vực nhà xưởng. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như gỗ, bao bì…, đám cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội, kèm nhiều tiếng nổ lớn, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Phát hiện vụ việc, công nhân và lực lượng bảo vệ đã sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không thành, ngọn lửa tiếp tục lan rộng ra nhiều khu vực bên trong nhà xưởng.

Hàng ngàn mét vuông trong công ty bị cháy. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM nhanh chóng điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Nhiều tổ công tác tiếp cận đám cháy, triển khai đội hình chữa cháy với nhiều lăng phun, tập trung khống chế và ngăn cháy lan.

Đến khoảng 15 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ cháy công ty ở TP.HCM, nhiều tiếng nổ lớn. Ảnh: PHẠM HẢI

Tại hiện trường, khu nhà xưởng có diện tích gần 7.000 m², trong đó diện tích cháy khoảng 4.000 m². Nhiều vật dụng, cấu kiện bên trong bị thiêu rụi, mái xưởng hư hỏng nặng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.