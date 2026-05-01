An ninh trật tự

Clip ô tô bốc cháy ở cây xăng làm 2 thiếu niên trong xe tử vong

(PLO)- Chiếc ô tô bốc cháy ngùn ngụt bao trùm lên cabin khiến hai thiếu niên trong xe tử vong tại Đà Nẵng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Clip ô tô bốc cháy làm hai người tử vong. Nguồn: MXH

Khoảng 15 giờ 30 ngày 1-5, chiếc ô tô năm chỗ đang dừng đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu tại xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng bất ngờ bốc cháy.

Nhân viên cây xăng cùng nhiều người có mặt gần đó dập lửa. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng, trên xe có nhiều vật bắt lửa khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Thời điểm xảy ra cháy, trong xe có hai người. Vụ cháy làm hai thiếu niên trong xe tử vong là Trần Hữu Trí (17 tuổi), Dương Anh Kiệt (16 tuổi, cùng ngụ xã Thăng Điền).

Tài xế cầm lái chiếc ô tô là anh VNDA (24 tuổi, ngụ thôn xã Thăng Điền) may mắn thoát nạn.

THANH NHẬT
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm