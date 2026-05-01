Clip ô tô bốc cháy ở cây xăng làm 2 thiếu niên trong xe tử vong 01/05/2026 20:42

(PLO)- Chiếc ô tô bốc cháy ngùn ngụt bao trùm lên cabin khiến hai thiếu niên trong xe tử vong tại Đà Nẵng.

Clip ô tô bốc cháy làm hai người tử vong. Nguồn: MXH

Khoảng 15 giờ 30 ngày 1-5, chiếc ô tô năm chỗ đang dừng đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu tại xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng bất ngờ bốc cháy.

Nhân viên cây xăng cùng nhiều người có mặt gần đó dập lửa. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng, trên xe có nhiều vật bắt lửa khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Thời điểm xảy ra cháy, trong xe có hai người. Vụ cháy làm hai thiếu niên trong xe tử vong là Trần Hữu Trí (17 tuổi), Dương Anh Kiệt (16 tuổi, cùng ngụ xã Thăng Điền).

Tài xế cầm lái chiếc ô tô là anh VNDA (24 tuổi, ngụ thôn xã Thăng Điền) may mắn thoát nạn.