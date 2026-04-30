Công an thông tin vụ cháy nhà làm 2 người tử vong 30/04/2026 18:19

(PLO)- Kiểm tra hiện trường vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất bánh mì, lực lượng công an phát hiện hai nạn nhân tử vong trong khu vực nhà vệ sinh.

Chiều 30-4, Công an tỉnh Sơn La thông tin vụ hoả hoạn tại xã Phù Yên (tỉnh Sơn La) làm hai người tử vong.

Hiện trường vụ cháy.

Lúc 4 giờ 32 phút, ngày 30-4, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận được tin từ người dân: Xảy ra cháy tại hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất bánh mỳ, bánh bao tại tiểu khu 2, xã Phù Yên.

Ngay lập tức Đội khu vực 5, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH huy động hai xe chữa cháy cùng 16 cán bộ, chiến sĩ lên đường và nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy. Khi tiếp cận hiện trường ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà và có nguy cơ cháy lan sang khu vực ki ốt phía sau.

Cảnh sát PCCC và CNCH nỗ lực dập lửa.

Lực lượng cảnh sát đã chia thành hai mũi, trong đó mũi thứ nhất chữa cháy trực diện lối vào cửa chính, mũi thứ hai tiếp cận phía sau ngôi nhà làm mát, ngăn chặn cháy lan sang khu vực ki ốt bán hàng xung quanh.

Đến khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn và không để cháy lan.

Bên trong hiện trường vụ cháy, nhiều đồ dùng sinh hoạt và sản xuất bị thiêu trụi.

Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hai nạn nhân tử vong trong khu vực nhà vệ sinh, gồm anh DQB (50 tuổi) và chị NTT (45 tuổi, cùng trú tại xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ, tạm trú tại tiểu khu 2, xã Phù Yên). Về tài sản, vụ cháy thiêu rụi nhiều đồ dùng sinh hoạt và sản xuất.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.