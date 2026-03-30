Công an thông tin vụ cháy ở Hà Nội làm 1 người tử vong 30/03/2026 11:33

(PLO)- Hỏa hoạn xảy ra lúc rạng sáng tại cụm kho, xưởng cho thuê trên đường Phạm Tu, TP Hà Nội khiến một người tử vong, thiêu rụi nhiều tài sản.

Khoảng 0 giờ 40 phút sáng 30-3, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo cháy tại khu vực kho xưởng trên đường Phạm Tu, phường Thanh Liệt.

Hiện trường vụ cháy.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã điều động 12 xe chữa cháy, 3 xe tải chở phương tiện, 4 xe chỉ huy, 2 robot chữa cháy cùng gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc 8 đội Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng tới hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đồng thời, 2 xe téc nước của Xí nghiệp môi trường đô thị Thanh Trì cùng nhiều máy xúc, xe chở bê tông cũng được huy động hỗ trợ.

Lực lượng Công an TP Hà Nội nỗ lực dập lửa.

Khu vực xảy ra cháy là cụm kho, xưởng cho thuê rộng khoảng 6.000m², chủ yếu kết cấu khung thép, mái tôn. Đám cháy bùng phát mạnh nhất tại xưởng sản xuất đồ gỗ, nhựa mica – những vật liệu dễ bắt lửa, sinh nhiều khói khí độc. Thời điểm cháy có gió lớn, khiến lửa lan nhanh, gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy.

Đến khoảng 2 giờ 30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện một nạn nhân đã tử vong trong đám cháy, hiện đang xác minh danh tính.

Nhiều tài sản bị cháy, hư hỏng.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị tiếp tục làm mát, dập tàn, không để đám cháy bùng phát trở lại; đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định.