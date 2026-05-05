Kết quả khám nghiệm ban đầu vụ ô tô bốc cháy làm 2 người tử vong 05/05/2026 13:05

(PLO)- Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng thông tin kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu, cho thấy nạn nhân tử vong do cháy xe dẫn đến bỏng và ngạt khí.

Ngày 5-5, lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng xác nhận, Văn phòng Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ ô tô bốc cháy tại cây xăng ở xã Thăng Điền làm hai người tử vong.

Chiếc ô tô bốc cháy tại cây xăng. Ảnh: TN

Theo vị lãnh đạo, nguyên nhân hai nạn nhân tử vong hiện đang chờ kết luận của cơ quan giám định pháp y. Tuy nhiên, qua kết quả khám nghiệm hiện trường và quan sát tử thi, có thể nguyên nhân tử vong là do cháy xe dẫn đến bỏng và ngạt khí.

Như PLO thông tin, khoảng 15 giờ 25 phút ngày 1-5, tại cây xăng ở thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng, xảy ra vụ cháy xe ô tô đặc biệt nghiêm trọng. Vụ hoả hoạn khiến T.H.T. (17 tuổi), D.A.K. (16 tuổi) tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, xử lý vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Quốc Vin (32 tuổi, ngụ xã Thăng Điền; chủ xe) làm nghề kinh doanh cho thuê xe điện trẻ em, đã thu mua, sửa chữa và sạc nhiều pin, ắc quy để sử dụng.

Khoảng 14 giờ ngày 1-5, Vin nhờ Võ Nguyễn Duy An (24 tuổi, ngụ xã Thăng Điền) lái ô tô biển số 92A-265.04 chở theo T và K cùng số pin, ắc quy đã sạc đầy từ tiệm tại thôn Tú Nghĩa đến kho tại phường An Thắng.

Sau đó, khi xe dừng tại trụ bơm xăng để tiếp nhiên liệu, An vẫn để xe nổ máy và rời khỏi xe. Trong lúc nhân viên cây xăng chuẩn bị bơm xăng, phần cốp phía sau xe bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội.

Xe chở theo nhiều pin điện. Ảnh: CTV

Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt. Lực lượng chức năng phát hiện hai nạn nhân đã tử vong trong xe.

Quá trình điều tra, công an xác định số pin, ắc quy được vận chuyển với số lượng lớn, đã sạc đầy nhưng không bảo đảm an toàn, dẫn đến nguy cơ cháy nổ đặc biệt cao.

Ngày 3-5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam An về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy; tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu để xử lý đối với Vin.