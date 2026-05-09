8 người trong đường dây đánh bạc, rửa tiền hơn 2.200 tỉ đồng bị khởi tố 09/05/2026 10:41

Sáng 9-5, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án liên quan đến đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới quy mô đặc biệt lớn.

Bị can Nguyễn Hoàng Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

8 bị can gồm: Nguyễn Hoàng Tuấn (39 tuổi, trú phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) giữ vai trò cầm đầu, điều hành toàn hệ thống. Huỳnh Công Danh (33 tuổi, trú tại phường Gò Vấp, TP.HCM) và Nguyễn Hoàng Phúc (27 tuổi, quê Bến Tre, hiện trú tại TP.HCM) phụ trách kỹ thuật, vận hành.

Các bị can Ngô Trọng Thành (32 tuổi, trú tại TP.HCM), Nguyễn Thành Nam (33 tuổi, trú tại xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp, hiện tạm trú tại TP.HCM), Nguyễn Na Sil (32 tuổi, quê Long An, hiện tạm trú tại TP.HCM) và Tạ Công Thi (29 tuổi, quê Gia Lai, hiện tạm trú tại TP.HCM) tham gia vận hành, chăm sóc khách hàng, phát triển mạng lưới đại lý. Nguyễn Văn Sơn (22 tuổi, trú tại phường Dĩ An, TP.HCM) là đại lý cấp 2, lợi dụng nền tảng naptien.biz để lừa đảo chiếm đoạt trên 330 triệu đồng của công dân Hà Tĩnh.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Trước đó qua trinh sát không gian mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện các website đánh bạc hoạt động theo mô hình liên kết thành các “liên minh” nhằm chia sẻ hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu người chơi và tối ưu dòng tiền. Trong đó, liên minh “OKVIP” giữ vai trò điều phối trung tâm.

Các website này đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia, Thái Lan nhằm thuận lợi cho việc ẩn danh. Khi khu vực này biến động, đặc biệt là xung đột giữa Campuchia và Thái Lan, các đối tượng nhanh chóng dịch chuyển hạ tầng sang Malaysia, Philippines và một số nước châu Âu nhằm phân tán rủi ro, né tránh truy vết.

Công an Hà Tĩnh đồng thời làm rõ mối liên hệ giữa hệ thống đánh bạc và nền tảng trung gian tài chính naptien.biz do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK (Nguyễn Hoàng Tuấn làm giám đốc) vận hành.

Hệ thống này là trung gian thanh toán ngầm, kết nối API với 31 website đánh bạc ở nước ngoài, tự động hóa luân chuyển dòng tiền. Đặc biệt từ tháng 7-2025 sau khi Ngân hàng Nhà nước thắt chặt quản lý tài khoản, yêu cầu xác thực sinh trắc học đối với các giao dịch trên 10 triệu đồng, các đối tượng đánh bạc tăng cường sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp hàng ngàn tỉ đồng vào hệ thống.

Tiền đánh bạc sau đó phân tán qua hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên toàn quốc để che giấu nguồn gốc. Các đối tượng phân công chặt chẽ theo từng khâu kỹ thuật, kế toán, vận hành, đồng thời liên tục thay đổi tài khoản, nhóm Telegram và tên miền để né tránh giám sát.

Bị can Huỳnh Công Danh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Trên cơ sở tài liệu thu thập, Công an Hà Tĩnh xác lập chuyên án, huy động lực lượng tổ chức 12 mũi trinh sát bám sát địa bàn, theo dõi từng mắt xích. Lực lượng chức năng kết hợp trinh sát kỹ thuật số, phân tích dữ liệu điện tử để làm rõ cấu trúc vận hành và phương thức liên kết giữa các nhóm tội phạm.

Sau khi củng cố chứng cứ, Công an Hà Tĩnh đồng loạt triệu tập đấu tranh với 20 người; khám xét, thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim, 6 thiết bị đọc sim, 1,3 tỉ đồng cùng toàn bộ dữ liệu điện tử của hệ thống.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây này đã tiêu thụ hơn 2.250 tỉ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc, có sự móc nối với các tổ chức ở nước ngoài. Hiện Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.