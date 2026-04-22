Sang Campuchia làm 'việc nhẹ', vướng vòng lao lý vì rửa tiền 22/04/2026 12:43

(PLO)- Hai người mở 15 tài khoản ngân hàng, sang Campuchia cho nhóm lừa đảo thuê để rửa tiền lừa đảo.

Ngày 22-4, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Dương (25 tuổi, ngụ xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (25 tuổi, ngụ phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về hành vi rửa tiền, liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trâm và Dương bị bắt. Ảnh: CA

Trước đó, Phòng CSHS tiếp nhận tin báo của bà NTTP (37 tuổi, ngụ phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) về việc bị kẻ xấu lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1,47 tỉ đồng thông qua mạng xã hội facebook.

Nhận tin, Phòng CSHS đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao tập trung xác minh, truy vết dòng tiền, làm rõ phương thức, thủ đoạn.

Qua điều tra xác định, nhóm kẻ xấu đã lập các trang facebook giả mạo thương hiệu Yody, đăng tải thông tin tri ân khách hàng, tặng quà kỷ niệm thành lập để dụ dỗ người tham gia các gói trúng thưởng.

Sau đó, kẻ xấu dẫn dắt bị hại chuyển tiền theo từng đơn hàng để nhận thưởng. Khi số tiền lớn, bị hại thực hiện rút tiền thì kẻ xấu viện lý do nhập sai thông tin, tiếp tục yêu cầu chuyển tiền bổ sung nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi chiếm đoạt tiền, nhóm này đã luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp nhằm che giấu nguồn gốc.

Từ kết quả xác minh, công an đã triệu tập hai người liên quan trực tiếp đến dòng tiền là Dương và Trâm làm việc.

Tại cơ quan điều tra, hai người này đã thừa nhận hành vi vi phạm. Đồng thời, khai nhận từ ngày 26-2 đến 23-3, Dương và Trâm đã xuất cảnh sang Campuchia làm việc cho một công ty không rõ lai lịch tại khu vực Sihanoukville.

Nhiệm vụ của hai người này là sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân để nhận tiền lừa đảo, sau đó chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác hoặc mua tiền ảo USDT theo chỉ đạo.

Để phục vụ hoạt động phạm pháp, Dương đã mở tám tài khoản ngân hàng, Trâm mở bảy tài khoản ngân hàng cho thuê, mỗi người được trả công khoảng 30 triệu đồng/tháng.

Công an xác định hai người này đều nhận thức rõ nguồn tiền là do lừa đảo mà có nhưng vẫn tham gia nhằm thu lợi bất chính, với tổng số tiền hưởng lợi hơn 410 triệu đồng.

Phòng CSHS đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò những người khác có liên quan.