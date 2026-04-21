2 ngày truy xét, bắt nghi phạm cướp giật tài sản của du khách nước ngoài 21/04/2026 20:36

(PLO)- Chỉ sau hai ngày truy xét, Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng bắt nhanh nghi phạm cướp giật tài sản của du khách nước ngoài.

Ngày 21-4, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Phạm Minh Khoa (38 tuổi, ngụ phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Nghi phạm Khoa và tang vật vụ án. Ảnh: CA

Trước đó, sáng 19-4, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận thông tin từ Công an phường An Hải về vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài, xảy ra lúc 3 giờ cùng ngày tại khu vực ngã ba Tô Hiến Thành – Nguyễn Công Trứ, phường An Hải.

Nạn nhân là ông Shulha Dmytro (45 tuổi, quốc tịch Ukraine), bị một người chạy xe máy áp sát, giật điện thoại của anh đang cầm trên tay rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Phòng Cảnh sát hình sự điều động nhiều điều tra viên, trinh sát đồng loạt rà soát, khoanh vùng địa bàn trọng điểm.

Đến trưa ngày 20-4, cảnh sát xác định Khoa là nghi phạm thực hiện hành vi cướp giật.

Lúc 7 giờ sáng 21-4, cảnh sát phát hiện Khoa đang lẩn trốn tại đoàn hát lô tô lưu động Hoàng Hồng Ân trên đường Hoàng Sa nên phối hợp Công an phường Sơn Trà tiến hành bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc.

Bước đầu, Khoa đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đồng thời, Khoa khai nhận sau khi cướp giật điện thoại đã lên mạng xã hội rao bán lại để tiêu xài cá nhân.

Theo công an, Khoa có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong án phạt tù hồi tháng 4-2025.