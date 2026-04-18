Lãnh đạo Đà Nẵng ra 'tối hậu thư' vụ đòi lại nhà cho ủy ban thị trấn thuê 18/04/2026 15:50

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu giải quyết xong vụ dân đòi lại nhà cho ủy ban thị trấn thuê trong tháng 4-2026.

Ngày 18-4, ông Lương Công Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng, cho biết vụ việc đòi nhà của ông Võ Công Chính đối với UBND thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) đã được đưa ra bàn tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự TP.

Giải quyết xong trong tháng 4-2026?

Trao đổi với PV vào ngày 18-4, ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự TP Đà Nẵng, xác nhận ông đã nhiều lần chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự TP Đà Nẵng. Ảnh: TN

Tuy nhiên, theo ông Bình, vụ việc có nhiều vướng mắc, đặc biệt liên quan đến các hộ dân đang ở trong nhà ông Chính. Những hộ này không chịu ra khỏi nhà để UBND xã Núi Thành thực hiện bản án.

“Tôi giao xã Núi Thành chuẩn bị phương án bố trí chỗ ở, nếu các hộ không chịu rời đi thì buộc phải cưỡng chế”- ông Bình nói.

“Lấy nhà trả cho ông Chính đúng quy định pháp luật rất đơn giản, nhưng ở đây cần có câu chuyện nhân văn, nhân đạo. Vừa rồi họp, tôi đã chỉ đạo rất cụ thể, trong tháng 4-2026 phải giải quyết cho xong, theo tinh thần thượng tôn pháp luật”- ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói.

Căn nhà ông Chính cho UBND thị trấn Núi Thành cũ thuê. Ảnh: TN

Thực hiện một phần bản án

Liên quan đến vụ việc, dù nhiều cơ quan vào cuộc giải quyết, bản án có hiệu lực hơn một năm nhưng đến nay, ông vẫn chưa thể đòi được nhà.

Ông Chính cho hay, mới đây đã có buổi làm việc với Thanh tra TP Đà Nẵng sau khi có đơn tố cáo cơ quan, cá nhân liên quan tới vụ việc, gửi Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Cụ thể, ông Chính tố cáo UBND thị trấn Núi Thành, nay là xã Núi Thành về hành vi chiếm dụng trái phép nhà cho thuê, không bàn giao nhà, không thanh toán tiền thuê nhà từ sau ngày 30-9-2024, thời điểm bản án dân sự phúc thẩm có hiệu lực, đến nay.

Ngoài ra, ông Chính cho rằng UBND thị trấn Núi Thành cũ thiếu trách nhiệm trong việc quản lý tài sản cho thuê dẫn đến hư hỏng.

Đến nay, UBND xã Núi Thành đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, trả 105 triệu đồng tiền thuê nhà đến ngày 30-9-2024. Từ sau thời điểm tòa tuyên đến nay, ông không nhận được tiền thuê dù căn nhà chưa được bàn giao.

“Tôi đề nghị các cơ quan chức năng, người có thẩm quyền thụ lý tố cáo của tôi xem xét, giải quyết, buộc UBND thị trấn Núi Thành, nay là xã Núi Thành bàn giao nhà, thanh toán tiền thuê nhà từ sau 30-9-2024 đến nay” - ông Chính yêu cầu.

Ông Võ Công Chính. Ảnh: TN

Ông Chính còn yêu cầu bồi thường thiệt hại liên quan đến việc làm hư hỏng tài sản do vi phạm các nội dung đã thoả thuận tại hợp đồng, xem xét xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ông Chính cho biết thêm ông đã có đơn đề nghị Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, với lý do căn nhà của ông bị chiếm dụng, làm hư hỏng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, sau khi nhận đơn, Công an TP Đà Nẵng chuyển cho UBND xã Núi Thành giải quyết theo thẩm quyền.